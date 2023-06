La commissaire manitobaine Francine Champagne a été suspendue, mardi soir, à la suite d'un vote anonyme tenu lors d'une réunion du conseil d'administration de la Division scolaire Louis-Riel.

Pendant la durée de sa suspension, Francine Champagne sera sans salaire.

La présidente du conseil d'administration de la Division scolaire Louis-Riel, Sandy Nemeth, admet qu'il s'agit du maximum que la Loi sur les écoles publiques du Manitoba permet d'exiger comme sanction .

La présidente du conseil d’administration de la division scolaire Louis-Riel, Sandy Nemeth. Photo : Radio-Canada / Travis Golby

Elle précise que l’organisation envoie un signal fort en imposant la sanction la plus sévère possible à l'intéressée.

Nous voulons que les élèves, le personnel, les enseignants, les administrateurs et notre communauté sachent que ce type de comportement et de partage sur les réseaux sociaux n'est pas toléré et est inacceptable , dit Sandy Nemeth.

« Une sanction de trois mois est la chose la plus forte que le conseil puisse faire et la réparation fera également partie de ce processus. » — Une citation de Sandy Nemeth, présidente du conseil d'administration de la Division scolaire Louis-Riel

Sandy Nemeth précise que les propos de Francine Campagne ne représentent pas la vision de l’organisation et que plusieurs personnes ont été touchées par la gravité du contenu de ses publications.

Radio-Canada n'a pas été en mesure de vérifier de façon indépendante le contenu des propos de Francine Champagne.

Les membres du conseil d'administration de la Division scolaire Louis-Riel, à Winnipeg. Photo : Division scolaire Louis Riel

Regagner la confiance du public

Sandy Nemeth insiste pour que la politique sur la diversité mise en place par la Division scolaire soit respectée. Elle évoque également un travail d'accompagnement aux côtés de Francine Champagne dans une démarche réparatrice.

Elle veut notamment que la commissaire scolaire saisisse cette occasion comme moyen d'apprendre et de comprendre la portée des propos qu’elle a tenus.

Francine Champagne doit investir du temps et de l'énergie pour regagner la confiance de sa communauté et du conseil d'administration. Elle va devoir le démontrer , ajoute-t-elle.

Par ailleurs, la Division scolaire affirme disposer d'un plan et souhaite que sa politique sur la diversité sexuelle soit connue, comprise et appliquée par tous.

Avec les informations d'Anne-Charlotte Carignan