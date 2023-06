Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Gaspésie formera dès la fin du mois d’août une cinquantaine de préposés aux bénéficiaires grâce à deux nouvelles cohortes de la formation accélérée.

Ces nouvelles cohortes sont mises sur pied grâce à l’initiative de Québec de relancer ce programme de formation accélérée.

Le gouvernement souhaite recruter de 3000 à 5000 nouveaux candidats pour cette formation d’ici la fin de l’année. Il entend également bonifier la bourse à 12 000 $ pour attirer les futurs travailleurs.

Ces bourses permettront donc la formation de 56 préposés aux bénéficiaires dans la région. Cette nouvelle main-d’œuvre qualifiée sera déployée dans les CHSLD et en Maison des aînés du territoire.

On a des besoins partout en Gaspésie, mais prioritairement dans le secteur de la Baie-des-Chaleurs et de La Côte-de-Gaspé , précise Alain Vézina, directeur des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques pour le CISSS de la Gaspésie.

« La porte d’entrée dans notre réseau pour ces cohortes-là est les soins de longue durée. » — Une citation de Alain Vézina, directeur des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques pour le CISSS de la Gaspésie

Les formations accélérées sont de 375 heures et se feront sur 12 semaines à partir du 28 août.

Le programme prévoit un engagement de travail de six mois suivant la fin des études, et nous, notre intention derrière tout ça, étant donné que nos besoins sont grands, c’est d’identifier des personnes qui vont travailler pour notre organisation pour de nombreuses années , explique-t-il.

C’est la troisième fois que le CISSS de la Gaspésie offre cette formation accélérée. Depuis, selon M. Vézina, environ 70 personnes ont été formées au total et 55 d’entre elles sont encore à l’emploi du CISSS .

L’admission pour ce programme se fait par le biais des trois centres de services scolaire partenaires du CISSS , soit le CSS René-Lévesque, le CSS Chic-Chocs et le Eastern Shores School Board.

Les centres scolaires sont en mesure de donner toute l’information sur les critères d’admissibilité au programme d’étude , ajoute M. Vézina.

La date limite pour s’inscrire est le 30 juin prochain. Les formations se tiendront dans la Baie-des-Chaleurs et dans La Côte-de-Gaspé.

Avec les informations d’Émilie Gagné