Une enveloppe de 12 M$ pour former des éducateurs de la petite enfance

Selon un communiqué, la province a entamé une collaboration avec 10 établissements postsecondaires de la Saskatchewan, dont le Collège Mathieu, dans le but de renforcer l'accès aux formations de développement professionnel pour les éducateurs à la petite enfance.

L'Institut indien de technologies de la Saskatchewan (SIIT) et la Polytechnique de la Saskatchewan font également partie des établissements d'enseignement postsecondaire qui offriront des cours dans le cadre de cette initiative.

Ces établissements d'enseignement postsecondaire proposeront, à partir de l'automne 2023, des programmes supplémentaires d'éducation de la petite enfance sans frais de scolarité, adaptés aux besoins de leurs communautés , écrit la province.

Cette dernière met en évidence la flexibilité des programmes de formation, disponibles à la fois en présentiel, en ligne et durant les week-ends.

Le ministre de l’Éducation de la Saskatchewan, Dustin Duncan, estime que cette annonce pourrait également susciter l'intérêt des personnes aspirant à une carrière dans le domaine de l'éducation.

La formation est essentielle pour constituer une main-d'œuvre solide et qualifiée d'éducateurs de la petite enfance , déclare Dustin Duncan.

Nous collaborons avec les établissements postsecondaires de toute la province pour offrir des possibilités de formation aux éducateurs de la petite enfance et à ceux qui veulent travailler dans le domaine de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants , ajoute-t-il.

Cet investissement est rendu possible dans le cadre d’un accord entre le Canada et la Saskatchewan sur l’apprentissage et la garde des jeunes enfants à l’échelle du Canada pour l'année scolaire 2023-2024.

Les éducateurs de la petite enfance sont la pierre angulaire des services de garde d'enfants au Canada , précise la ministre fédérale de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould.

Le Canada et la Saskatchewan travaillent ensemble pour s'assurer que les éducateurs de la petite enfance disposent du soutien et des ressources dont ils ont besoin pour réussir leur développement professionnel , ajoute-t-elle.

D’après la province, la priorité pour ces formations sera accordée aux personnes qui sont actuellement employées dans des centres de garde d'enfants réglementés, aux fournisseurs de services de garde d'enfants réglementés et aux assistants de services de garde d'enfants.

Cependant, le gouvernement provincial encourage également les futurs éducateurs de la petite enfance à s'inscrire à la formation.