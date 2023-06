Le conseiller Jean Tremblay nommé au comité exécutif de Saguenay

Le conseiller municipal du district 14 à La Baie, Jean Tremblay, a été nommé au comité exécutif de la Ville de Saguenay jeudi. C’est lui qui remplacera Michel Tremblay, qui a été évincé par la mairesse Julie Dufour plus tôt cette semaine.

C’est un homme en qui je peux vraiment avoir confiance, intègre, ancien policier, ancien porte-parole à la Sûreté du Québec , a indiqué la mairesse de Saguenay, Julie Dufour, par la voie de son attaché de presse.

Le comité exécutif est maintenant formé de la mairesse Julie Dufour et du conseiller Kevin Armstrong pour le secteur de Jonquière, de Michel Potvin pour le secteur de Chicoutimi et de Martin Harvey et de Jean Tremblay pour le secteur de La Baie.

Rappelons que Michel Tremblay a été évincé lundi en raison de ses agissements à la Société de transport du Saguenay (STS) alors qu'il siégeait au conseil d'administration. Lors d’audiences au Tribunal administratif du Travail, il a été révélé que M. Tremblay aurait profité de sa position afin de s’assurer que les autobus arborant ses affiches électorales circulent plus dans son district lors de la dernière campagne.

Mireille Jean sous le choc

Mercredi, le président de l’arrondissement de Chicoutimi Jacques Cleary, a refusé de siéger au comité exécutif après avoir reçu une offre. Aux côtés des conseillers Marc Bouchard, Serge Gaudreault de même que Michel Tremblay, il a appuyé la candidature de Mireille Jean afin que la mairesse Julie Dufour la choisisse.

La conseillère Mireille Jean. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

Dans le but de respecter l’équilibre des arrondissements, ils jugeaient important que le comité soit formé de deux élus de Jonquière, deux de Chicoutimi et d’un de La Baie, comme le veut la coutume.

Mireille possède toutes les qualifications nécessaires pour aider l’équipe de l’exécutif dans la réalisation de leur mission , avait indiqué le président de l’arrondissement de Chicoutimi, Jacques Cleary mercredi, par voie de communiqué.

Jointe par Radio-Canada jeudi après-midi, Mireille Jean n’a pas voulu commenter publiquement la nomination de Jean Tremblay. Visiblement ébranlée, elle s’est dite sans-voix , déplorant au passage que l’arrondissement de Chicoutimi ait été laissé de côté par cette nomination.

Avec Michel Gaudreault