Les Stampeders misent sur la stabilité

La majorité des joueurs vedettes en attaque sont de retour, à commencer par le quart-arrière Jake Maier, qui a ravi le titre de quart numéro un à Bo Levi Mitchell l’an passé.

Le joueur de 26 ans a complété 207 de ses 277 tentatives de passes pour un taux de succès de 74,7 %. Seul Nathan Rourke des Lions (78,7 %) a réussi un plus haut pourcentage de passes parmi tous les quarts qui ont tenté plus de 50 passes durant la saison.

En 12 rencontres, il a lancé 14 passes de touché et n’a été intercepté qu’à 7 reprises.

C’est la première fois qu’il entame une saison avec le titre de quart-arrière numéro un, mais la constance dont il a fait preuve la saison dernière laisse entrevoir qu’il connaîtra du succès tôt dans la saison.

Les deux receveurs qui ont cumulé le plus de gains par la voie aérienne sont aussi de retour.

Malik Henry a amassé des gains de 1023 verges la saison dernière en seulement 13 rencontres. De son côté Reggie Begelton était tout près de la marque des 1000 verges de gain, terminant la saison avec 957 verges, en 18 rencontres.

Le demi-offensif Ka’Deem Carey sera aussi de retour au sein de l’attaque des Stampeders. Personne n’a amassé plus de gain que lui au sol l’an dernier (1088) et ce même s’il a raté quatre rencontres en raison d’une blessure.

Carey s’est retrouvé au premier rang des demi-offensifs aussi pour le nombre de touchés (10) pour le nombre de courses d’au moins 10 verges (38) et le nombre de courses d’au moins 20 verges (11).

Celui qui l’a remplacé pendant qu’il était sur la touche, Dedrick Mills est lui aussi de retour. En seulement six rencontres, celui qui disputait une première saison dans la Ligue canadienne de football (LCF) a amassé des gains de 459 verges en plus d’inscrire deux touchés.

Un absent en défense : Shawn Lemon

La formation en défense sera quelque peu différente. Le meneur de l’équipe au sein des plaqués défensifs, Cameron Judge sera de retour à son poste, mais le joueur vedette Shawn Lemon, lui n’y sera pas.

Le joueur de ligne défensive avait amassé 14 sacs du quart-arrière et 29 plaqués défensifs, en plus de forcer 5 échappées. Ces statistiques lui avaient valu une place au sein de l’équipe étoile de la LCF en plus d’être le représentant de l’Ouest pour le titre de joueur défensif par excellence.

La ligne défensive devra aussi se débrouiller sans Folarin Orimolade qui avait amassé 37 plaqués défensifs et 6 sacs du quart.

Parmi les quatre joueurs défensifs des Stampeders nommés au sein de l’équipe d’étoiles de l’Ouest l’an passé, Shawn Lemon est le seul qui ne sera pas de retour. En plus de Cameron Judge, Mike Rose et Jonathan Moxley reviendront avec l’équipe cette saison.