L’organisme de protection de l'environnement de Vancouver Wilderness Committee intente une action en justice pour forcer le ministre fédéral de l'Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault, à empêcher l'extinction de la chouette tachetée au Canada. L’organisme sera représenté par le groupe de défense des droits environnementaux Ecojustice.

L’organisme fait valoir qu’en février 2023, le ministre a affirmé que l'espèce fait face à un risque imminent pour sa survie et a déterminé que 2500 hectares d'habitat nécessaires à son rétablissement risquaient d'être exploités au cours de l'année.

Selon le Wilderness Committee, lorsqu'il formule un tel avis, le ministre est légalement obligé de recommander au Cabinet la délivrance d'un décret d'urgence qui mettrait fin à toute exploitation forestière prévue dans l'habitat essentiel de l'espèce en Colombie-Britannique.

Malgré ces conclusions, le ministre n'a pas fait de recommandation de décret d'urgence au Cabinet, comme il est tenu de le faire en vertu de la loi. Il ne s'est pas non plus engagé à respecter un délai pour le faire , écrit le groupe dans un communiqué.

Selon le Wilderness Committee, en mai 2023, il ne restait qu'une seule chouette tachetée en liberté en Colombie-Britannique. Malgré tout, l’organisme soutient que des scientifiques croient que le rétablissement de l'espèce est toujours possible, mais que le succès de la réintroduction dépend de la protection d'une quantité suffisante d'habitats de l'espèce.

Le Wilderness Committee a récemment découvert que l'exploitation forestière avait déjà commencé dans les 2500 hectares d'habitat de la chouette tachetée que le ministre jugeait nécessaires au rétablissement de l'espèce. Si cette exploitation forestière est effectuée, elle rendra peu probable le rétablissement de la chouette tachetée au Canada.

Le ministère fédéral est au courant

Dans une déclaration envoyée par courriel, Environnement et Changement climatique Canada affirme être au courant de l’action en justice.

À la suite de consultations appropriées avec les Premières Nations et le gouvernement de la Colombie-Britannique, le ministre recommandera au gouverneur en conseil des mesures pour protéger la chouette tachetée contre les menaces imminentes à son rétablissement , indique la porte-parole Samantha Bayard.

Elle ajoute que les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique travaillent en collaboration au rétablissement de la chouette tachetée, et qu’Environnement et Changement climatique Canada ne fera pas d’autres commentaires, les tribunaux pouvant être saisis de l’affaire.

En 2019, Ecojustice et le Wilderness Committee avaient envoyé une lettre à la ministre de l’Environnement et du Changement climatique d’alors, Catherine McKenna, pour réclamer qu’un plan d’action soit mis en place afin de protéger l’oiseau.

En octobre 2020, les deux organisations ont demandé au gouvernement fédéral d’agir pour mettre fin à l’exploitation forestière dans le bassin hydrographique Spuzzum Creek, à 50 km au nord de Hope, en Colombie-Britannique.