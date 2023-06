Des jeunes fransaskois attendus aux Jeux franco-canadiens du Nord et de l’Ouest à Victoria

Quarante-sept jeunes fransaskois de partout la Saskatchewan participeront cette année aux Jeux franco-canadiens du Nord et de l'Ouest (JFCNO) à Victoria en Colombie-Britannique. Ces jeux qui réunissent chaque année les jeunes de 14 à 18 ans de quatre provinces de l'ouest et des trois territoires auront lieu du 11 au 15 juillet 2023.

Selon la coordonnatrice de projet pour l'Association jeunesse fransaskoise (AJF), Andrea Perrault, les préparatifs vont bon train.

On vient tout juste de terminer les inscriptions, les billets d'avion ont déjà été achetés, la délégation a déjà été choisie et nous préparons un prérassemblement pour motiver les jeunes avant le départ , explique Andrea Perrault.

Mme Perrault souligne que ces jeunes viennent aussi bien des écoles francophones que celles d’immersion.

Les jeunes ont hâte de finalement se rencontrer, et de rencontrer d'autres jeunes d’ailleurs, car ça fait quand même depuis la pandémie qu'on a très peu de rassemblements nationaux avec d'autres provinces, et donc tout le monde a vraiment hâte de se retrouver et s'amuser ensemble en français , indique Andrea Perrault.

À ces jeux, les participants vont s'affronter de façon collaborative dans 12 disciplines classées en 3 profils : artistique, engagement communautaire et sportif.

Cette année les jeux vont avoir une nature coopérative, on mise vraiment sur les participations et les relations que les jeunes pourront faire ensemble, ce n'est pas une équipe de la Saskatchewan qui va compétitionner contre une équipe de l’Alberta, c'est vraiment des jeunes qui vont se rassembler, créer des équipes et compétitionner ensemble , précise Andrea Perrault.

Ainsi, note-t-elle, au-delà de la compétition, ces jeux sont une occasion pour se créer des amitiés. Les JFCNO sont un rassemblement consacré à la jeunesse d'expression française vivant dans les provinces du Nord et de l'Ouest canadien.

Ce sont la Colombie-Britannique, l'Alberta, la Saskatchewan et le Manitoba et les Territoires du Nord-Ouest, le Yukon et le Nunavut. En Saskatchewan, la délégation quittera la province le 10 juillet prochain pour Victoria.

Avec les informations de Geneviève Patterson