Des CPE dénoncent la concurrence des agences de placement

Six semaines de vacances et 17 congés payés, sans compter 13 jours fériés, une éventuelle prime de 1000 $, des vêtements d’hiver payés et les repas fournis. « On offre aussi le café », dit en souriant Marie-Claude Millette, la directrice du CPE La Maisonnette.

Grâce à cette attrayante offre d’emploi publiée au printemps, la responsable de cet établissement de l’est de Montréal a enfin reçu des candidatures intéressantes. Quitte à faire grincer des dents.

Certaines directions de CPE s’en plaignent, mais on est rendu là, avoue-t-elle. C’est la compétition. Si je n’ai pas d’éducatrices, je ne roule pas. Il ne faut pas que la qualité de service soit impactée par la pénurie de main-d’œuvre. Et des éducatrices heureuses, ça fait des enfants heureux.

Si Marie-Claude Millette a décidé de sortir les grands moyens pour attirer du personnel, c’est parce qu’elle veut impérativement éviter de faire appel, en continu, à une agence de placement.

Ces dernières, qui existent depuis la création de ce réseau et dont l’utilité est saluée dans le milieu, ont pris récemment une place majeure dans le monde de la petite enfance.

Une accélération dans l’utilisation des agences

On fait affaire avec des agences depuis longtemps, mais avant, c’était épisodique. C’était pour des remplacements lors des vacances, des maladies. Mais maintenant, c’est tout le temps , explique Normand Richardson, responsable du CPE Idée Fixe à Montréal.

Dernièrement, sur les onze éducatrices de son établissement, neuf provenaient d’une agence privée.

« On n’arrive pas à trouver des gens. On a mis des affiches, on a fait des annonces, mais on ne trouve personne. On doit donc dépenser des sommes astronomiques avec des agences. » — Une citation de Normand Richardson, directeur CPE Idée Fixe

Plusieurs CPE de la métropole ont témoigné à Radio-Canada d’une tendance similaire, décrivant des difficultés financières et de la difficulté à trouver du personnel qualifié. Parfois, des éducatrices ou des cuisiniers provenant d’agences sont même engagés sur de longues périodes, faute d’autres solutions.

Cette année, on a dépensé 70 000 $ de frais pour une agence. Ce sont des frais qu’on n’avait pas prévus, c’est beaucoup pour un CPE , indique Julie Desmeules, directrice du CPE La Fontaine.

On a les mains liées. C’est ça ou on ne peut pas offrir le service. Ça fait 20 ans que je suis dans le réseau et je n’avais jamais vu ça , reprend-elle.

L’utilisation des services de remplacement s’est accélérée dans les derniers mois , confirme Geneviève Blanchard, conseillère aux affaires publiques et gouvernementales pour l’Association québécoise des centres de la petite enfance (AQCPE).

Entre 2021 et 2022, près du tiers des CPE du Québec ont déclaré un déficit budgétaire, contre environ 20 % en moyenne, par le passé, souligne l’AQCPE. Les données pour la dernière année financière ne sont pas encore connues.

« La pénurie de main-d’œuvre a accentué les besoins des services de remplacement. » — Une citation de Geneviève Blanchard, conseillère à l’AQCPE

Le recours à ces agences fait partie des facteurs qui ont provoqué ces problèmes financiers, reconnaît l’organisme, qui attend d’analyser les plus récents rapports budgétaires pour avoir un portrait clair de la situation . C’est sur notre radar , prévient Geneviève Blanchard.

Le SREPE met de l'avant des conditions avantageuses pour séduire de futures éducatrices et les convaincre de rejoindre une agence privée plutôt qu'un CPE. Photo : Capture d’écran

Un salaire nettement supérieur

Mais en pleine pénurie de main-d’œuvre, comment ces agences arrivent-elles à attirer du personnel? Le salaire est l’un des arguments principaux, puisqu’elles n’ont pas l’obligation de respecter les échelles gouvernementales appliquées pour toutes les éducatrices embauchées directement dans un CPE .

[Notre] rémunération est nettement supérieure [par rapport aux salaires offerts par les CPE ] , écrit par exemple le SREPE, l’une des plus importantes agences privées de la province, sur son site Internet.

Celle-ci compte plusieurs centaines d’éducatrices actives , mises à la disposition des garderies dans le besoin.

ADERIQ, une autre agence née en 2020, durant la pandémie, tient des promesses similaires. On a une centaine de clients maintenant et on reçoit tout le temps de nouvelles inscriptions de CPE , révèle son fondateur Alex Elie.

« Notre salaire est beaucoup plus élevé que dans les CPE . » — Une citation de Alex Elie, fondateur d’ADERIQ

La rémunération varie selon l’expérience, mais en bas de l’échelle, les éducatrices provenant de ces agences peuvent toucher près de 2 $ supplémentaires par heure, comparativement au barème fixé par Québec.

En contrepartie, néanmoins, elles bénéficient de moins d’avantages sociaux.

La note envoyée aux CPE est quant à elle plus salée. Selon des données fournies à Radio-Canada par plusieurs établissements, le taux horaire facturé peut grimper d’une dizaine de dollars.

Nos marges sont entre 15 % et 20 % , affirme David Veilleux, cofondateur du SREPE, tout en assurant être bien loin des abus monstrueux [de certaines agences] dans le domaine de la santé .

Ces agences ont profité de la pénurie. Nous, on ouvre des postes, mais on ne reçoit pas de CV. C’est vraiment décourageant , déplore le directeur d’un CPE qui préfère ne pas être identifié, car il fait affaire quotidiennement avec une agence.

Le comportement de certaines d’entre elles, estime-t-il, n’est pas toujours éthique , surtout depuis 2-3 ans . Ce sont des compagnies privées à but capitaliste. Elles profitent de la situation. Mais on n’a pas le choix, sinon on serait forcé de faire des bris de services , reconnaît-il.

Les employées des agences privées peuvent imposer leur volonté. Certaines refusent par exemple de changer des couches ou de s'occuper des poupons, selon divers témoignages. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Un nivellement par le bas

Le salaire n’est pas l’unique argument mis de l’avant par ces agences. On offre une flexibilité à nos éducatrices que les CPE ne peuvent vraiment pas offrir , décrit Alex Elie.

Cette souplesse vise à la fois le choix des horaires et des jours de travail ou encore la prise en charge des groupes d’âge. Des exigences qui ne sont pas toujours au goût de certains établissements.

On s’est retrouvé avec une éducatrice qui ne voulait pas changer de couches. D’autres veulent quitter à 16 h ou refusent de travailler le vendredi , détaille Normand Richardson, du CPE Idée Fixe.

Aux yeux du SREPE, cette flexibilité est primordiale. On l’a vu avec la pandémie, beaucoup de monde privilégie maintenant la qualité de vie. C’est un enjeu auquel nous sommes très sensibles , soutient David Veilleux.

« Les employés sont rois. C’est notre atout. » — Une citation de David Veilleux, cofondateur du SREPE

On a offert des postes sur un plateau d’argent à des gens d’agence, on a tout fait pour les garder avec nous, mais elles trouvent plus d’avantages de rester en agence , regrette Normand Richardson.

Aucune formation en petite enfance n’est requise par ces agences, qui disposent, en majorité, d’immigrants nouvellement arrivés au Québec ou d’étudiantes à la recherche d’un boulot.

On donne la possibilité aux gens qui veulent amorcer une carrière dans la petite enfance d’acquérir de l’expérience , admet Alex Elie.

Au grand dam de plusieurs CPE et éducatrices en poste, qui déplorent l’impact sur [leur] travail. Ils embauchent parfois n’importe qui. Ce sont des gardiennes, pas des éducatrices , constate une directrice qui préfère garder l’anonymat.

« On nivelle par le bas quand on fait affaire au service de remplacement, mais on paie plus cher. » — Une citation de Une directrice d’un CPE

Plusieurs CPE nous ont d’ailleurs confié avoir été obligés de renvoyer des employées d’agence, jugées incompétentes.

Au moins, on a quelqu’un, mais ce n’est pas au niveau de la qualité de la mission éducative. Le ministère doit prendre conscience de l’ampleur du problème , soupire Julie Desmeules, au CPE La Fontaine.

L'équipe de la ministre de la famille, Suzanne Roy, n'a pas voulu commenter les tarifs et les exigences des agences privées de placement. Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Une concurrence inquiétante, selon les syndicats

Ces agences sont maintenant en concurrence avec les CPE, selon la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ).

C’est inquiétant, juge sa présidente Valérie Grenon. Le plus grave, c’est le roulement de personnel. Il n’y a rien de bon pour les enfants. Entre 0 et 5 ans, le lien d’attachement est important. C’est primordial pour le futur de leur développement.

Ça peut devenir très problématique , ajoute Stéphanie Vachon, porte-parole de la FSSS-CSN.

« C’est un peu le free for all, selon les agences. C’est un système qui est mal encadré, contrairement aux CPE . » — Une citation de Stéphanie Vachon, représentante des CPE pour la FSSS-CSN

Avec des agences qui ont une autre échelle salariale, qui font un peu ce qu’elles veulent, on peut se retrouver avec un système qui va être complètement déréglé. Ça va être dangereux à long terme. Il faut qu’un encadrement soit fait , pense-t-elle.

Dans les services de remplacement, il n’y a pas d’uniformité, pas de standardisation . C’est vraiment à géométrie variable , signale Geneviève Blanchard de l’AQCPE.

Pour la FIPEQ, qui souhaite un plan à long terme avec Québec, il faut redonner le goût à ces professionnelles de s’investir dans les CPE .

« Il faut rendre le métier de la petite enfance le plus attrayant et le plus reconnu possible. » — Une citation de Valérie Grenon, présidente de la FIPEQ

Les agences, c’est le pansement sur le bobo. Mais le bobo, c’est la pénurie de main-d’œuvre , clame le directeur d’un CPE , qui demande au gouvernement Legault d’agir une nouvelle fois sur les conditions de pratique et les salaires en bas de l’échelle.

Questionné par Radio-Canada, le cabinet de la ministre de la Famille, Suzanne Roy, est quant à lui resté avare de commentaires. Des « ententes historiques » pour un rehaussement des salaires ont déjà été signées, rappelle Québec.

Le ministère de la Famille n’a pas voulu commenter les tarifs demandés par les agences ni les exigences de leur personnel. Les services et agences de remplacement sont des entreprises privées , nous a-t-on simplement répondu.

Le recours à ces agences représenterait cependant un phénomène stable au fil des années , selon Catherine Pelletier, porte-parole de la ministre Roy.