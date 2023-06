Caribous : selon Louis Ouellet, le concept des aires protégées est dépassé avec les feux

Selon des experts en la matière, les feux de forêt seront de plus en plus nombreux au cours des prochaines décennies, notamment à cause des changements climatiques. Cette observation est partagée par le préfet de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est, Louis Ouellet, qui pense que la notion d’aire protégée pour la protection d’une espèce animale n’est peut-être plus la meilleure approche.

La cohabitation entre le cervidé et l’industrie forestière est au cœur de la stratégie de protection du caribou par Québec qui devrait paraître quelque part au mois de juin.

L’une des mesures pour assurer la survie de l’espèce consiste à créer des aires protégées où l'exploitation forestière sera interdite pour préserver son habitat. Pour Louis Ouellet, cette stratégie est remise en doute depuis les feux de forêt des derniers jours.

On voit bien avec les feux de forêt qu’on a à l’heure actuelle et qu’on risque d'avoir de plus en plus dans le futur, est-ce que l’aire protégée permanente est une solution à envisager pour la protection d’un animal? Je peux comprendre pour la biodiversité en général, mais pour un animal bien précis? Quand un ruminant n’a plus rien à manger, il doit se déplacer , souligne le préfet Louis Ouellet.

Louis Ouellet est maire de L'Ascension-de-Notre-Seigneur et préfet de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Morissette

M. Ouellet pense que les gouvernements devraient prendre en compte les nouvelles réalités avant de faire paraître sa stratégie. Selon lui, la capacité d’approvisionnement en bois sera grandement diminuée dans la forêt boréale à la suite des incendies.

Dans la MRC de Maria-Chapdelaine, c’est un total de 51 537,3 hectares qui ont été affectés, soit plus de 500 km2. Il reste 22 feux actifs jeudi, dont 20 sont non maîtrisés. Le plus important, le feu #379, couvre une superficie de 17 700 hectares.

La stratégie retardée?

Par ailleurs, le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFPP) n’a pas voulu se prononcer à savoir si le dévoilement de la stratégie de protection sera retardé.

Le gouvernement suit la situation de près. À l’heure actuelle, il n’est pas possible de se prononcer en ce sens , a répondu un relationniste du ministère à Radio-Canada. Dans une réponse envoyée au Devoir, il était mentionné que le gouvernement disait évaluer l’impact des feux de forêt sur l’habitat du caribou forestier , ajoutant qu'il était trop tôt pour se prononcer sur un possible report.

Avec Pascal Girard