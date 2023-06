Plusieurs municipalités régionales de comté (MRC) de l'Estrie travaillent sur un plan pour protéger les milieux humides, à l’instar de Sherbrooke qui a adopté son nouveau Plan nature ce mardi qui prévoit la conservation de 45 % du territoire en milieux naturels et humides. Une protection de l’environnement qui va de pair avec la densification de leurs territoires.

Pour rappel, les municipalités du Québec ont l'obligation de présenter au gouvernement un plan pour protéger leurs milieux naturels et humides. Et comme l’indique Simon Madore, le maire de Coaticook, un plan de protection des milieux humides sera adopté à la mi-juin dans toute la MRC de Coaticook.

La municipalité de Coaticook veut d’ailleurs protéger 100 % des milieux humides sur le territoire qui compte de nombreuses terres agricoles et forestières. Dans le plan qui sera présenté, on a statué zéro perte de milieux humides pour toute la MRC , indique Simon Madore.

« Dans la MRC , ce sont près de 9 % du territoire qui sont des milieux humides. On ne veut pas en perdre. C’est important pour la faune, pour la flore, pour l’eau potable. On va protéger tout ce qu’on a présentement. » — Une citation de Simon Madore, maire de Coaticook

Protéger l’environnement tout en densifiant

Coaticook travaille d’ailleurs sur la densification avec différents projets de développement domiciliaire. Comme le veut le gouvernement, on travaille pour densifier nos villes. On travaille présentement sur deux développements où il y aura beaucoup de multirésidentiel. Je pense que ça aura comme effet de libérer des maisons unifamiliales , poursuit Simon Madore. Je pense que ça sera la nouvelle façon de faire pour les villes pour densifier leurs territoires.

Le maire Simon Madore pense que le plan Nature de Sherbrooke pourrait avoir certains impacts pour la municipalité de Coaticook qui est prête à accueillir davantage de citoyens.

On se doit de protéger notre environnement, comme l’a fait Sherbrooke avec son Plan nature. Je pense que ça sera la tendance dans les prochaines années de faire une grosse densification, tout en protégeant la nature dans le même sens , ajoute-t-il.

À Ascot Corner, la municipalité a aussi amorcé un processus de densification. Deux développements multirésidentiels y sont en négociation avec des promoteurs. Pour que ça soit rentable, c’est vers les multilogements que les entrepreneurs s’en vont , souligne pour sa part Nathalie Bresse, la mairesse d’Ascot Corner.

Dans cette municipalité, le coût du mètre linéaire pour les infrastructures et le pavage est de 4500 $. Ça reste très dispendieux , reconnaît Nathalie Bresse. Ça va être de plus en plus difficile pour les entrepreneurs de faire de l’unifamilial ou du bifamilial. Mme Bresse s'attend d'ailleurs à de la surenchère pour les terrains à vendre.

Avec les informations de Guylaine Charette et Marie-France Martel