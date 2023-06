Senneterre crée des tranchées pour protéger la ville

Des équipes sont à l'œuvre pour créer des lisières de 40 mètres de large derrière les résidences au nord de la ville.

« On fait du décapage sur les terrains. Les propriétaires ont été informés. Le but est de laisser une lisière de 40 mètres entre les habitations et la forêt pour éviter qu’un feu puisse se propager. » — Une citation de Maryline Fournier, coordonnatrice des mesures d'urgence à la Ville de Senneterre

On abat les arbres et on ramène le sol sur la gravelle. Des gicleurs vont aussi arroser le sol pour s’assurer que, si le feu arrive proche, il sera stoppé , ajoute Mme Fournier.

On a effectué un nettoyage des environs en vue de pratiquer la tranchée. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Senneterre a aussi lancé une opération de nettoyage des cours résidentielles pour aider la population à retirer toutes les matières potentiellement combustibles. Une escouade de 50 personnes fait du porte-à-porte depuis jeudi matin.

On veut éviter l’enflammage par les tisons, précise Maryline Fournier. La SOPFEU a formé 50 personnes qui vont cogner aux portes et identifier les éléments combustibles sur les terrains, voir comment on peut aider les gens à mieux nettoyer et aménager leur cour.

Senneterre a procédé à une opération de nettoyage jeudi. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Au moment d'écrire ces lignes, la Ville de Senneterre affirmait que la situation demeurait stable au niveau des feux de forêt et qu'aucune autre évacuation préventive n'était prévue pour l’instant.