Le meurtrier Dellen Millard veut rouvrir son dernier procès pour voies de fait en prison

Dellen Millard a expliqué au juge Geoffrey Griffin, de la Cour de justice de l'Ontario, qu'il voulait faire rouvrir son procès parce qu'il avait de nouveaux éléments de preuve à lui soumettre.

L'individu de 37 ans a été reconnu coupable le 6 mars de voies de fait ayant causé des blessures relativement à une bagarre au couteau avec un codétenu, le 11 juillet 2021, au pénitencier de Millhaven près de Kingston.

Une caméra de surveillance avait enregistré la scène et le personnel correctionnel avait vite mis fin à l'agression.

Dellen Millard a en revanche été acquitté de l'accusation de possession d'une arme faute de preuves suffisantes.

Dellen Millard s'est défendu seul devant la Cour d'appel de l'Ontario dans ses appels au sujet des meurtres de Tim Bosma et de Wayne Millard, mais il était représenté par un avocat pour celui de Laura Babcock. Photo : Radio-Canada / Pam Davies

La victime, Sean Trites, avait été blessée au cou et à l'épaule gauche et son abdomen avait été perforé durant l'agression armée.

Un médecin avait témoigné lors du procès que la vie de Sean Trites avait été mise en danger, parce qu'il avait dû opérer le prisonnier pour des saignements au cœur le lendemain à l'hôpital.

Un troisième prisonnier, Clayton Sumner, a fait face aux mêmes accusations que Millard, dont celle de possession d'une arme artisanale munie d'une lame de près de 10 cm.

Contrairement à Millard, Sumner avait plaidé coupable à l'accusation de voies de fait. L'enregistrement vidéo avait montré qu'il était celui qui avait poignardé Trites et non Millard.

Le tribunal de Napanee, dans l'est de l'Ontario, où s'est tenu le dernier procès de Dellen Millard pour voies de fait ayant causé des blessures. Photo : Radio-Canada / Dan Taekema

Millard, qui plaidait dans une salle de visioconférence de son pénitencier, soutient que tout n'a pas été dit au procès au sujet des mots qui ont été prononcés lors de l'agression et qu'il sait maintenant quel rôle chaque protagoniste a joué dans la rixe .

Prise de court, la Couronne a demandé un ajournement au 29 juin pour étudier la demande du meurtrier, qui se défend seul.

À cause de cette requête inattendue, l'audience sur la détermination de la peine prévue jeudi a été reportée à une date indéterminée.

Dellen Millard est le fils de Wayne Millard qui avait hérité de l'entreprise MillardAir que son père, Carl Millard, avait fondée en 1963. Photo : Pièce à conviction

Dellen Millard purge trois condamnations pour les meurtres prémédités de Tim Bosma, à Hamilton, de son père Wayne Millard et de son ex-amie Laura Babcock, à Toronto, entre l'été 2012 et le printemps 2013.

Il avait fait appel des trois verdicts de culpabilité. L'appel concernant le meurtre de son père a déjà été rejeté en avril dernier.

La Cour d'appel de l'Ontario n'a pas encore rendu en revanche sa décision concernant les deux autres meurtres, puisque l'appel a été entendu en même temps que celui de son complice, Mark Smich.

Elle a en revanche ramené pour l'instant à 50 ans la peine de 75 ans consécutifs (3 fois 25 ans) qui lui avait été infligée à l'issue du troisième procès sur le meurtre de son père auquel Smich n'avait pas participé.

On s'attend à ce que la Cour annule aussi la peine de 50 ans consécutifs pour les meurtres de Tim Bosma et de Laura Babcock lorsqu'elle rendra sa décision, conformément à l'arrêt Bissonnette de la Cour suprême du Canada sur la constitutionnalité des châtiments cruels et inusités.

Dellen Millard (centre) et Mark Smich ont été reconnus coupables du meurtre de Laura Babcock, le premier meurtre que le duo a commis à Toronto en juillet 2012. Photo : Facebook/Documents de cour

Dellen Millard avait en outre présenté une première requête à l'ouverture de l'audience de jeudi devant le tribunal de Napanee.

Il avait demandé que le procès soit carrément annulé pour vice de procédure, mais le juge Griffin a vite eu fait de rejeter sa requête avant même de solliciter l'avis de la Couronne à ce sujet.

Dellen Millard avait laissé entendre qu'il n'avait pas eu un procès juste et équitable dans la mesure où son coaccusé avait plaidé coupable aux mêmes accusations et qu'un tel aveu avait porté atteinte à l'impartialité de son procès.

Le magistrat lui a répondu qu'aucune des preuves amassées contre lui n'avait été présentée lors du plaidoyer de Clayton Sumner.

Je n'ai rien entendu à ce sujet et je ne savais même pas que Clayton Sumner avait l'intention de plaider coupable ce jour-là , a-t-il conclu.