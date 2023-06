L’artiste Françoise Sullivan, un siècle à marquer le Québec

J’essaie de le vivre pleinement, parce qu’avoir 100 ans, ça me fait réaliser que c’est un siècle et qu’on marque le temps par les siècles. Alors ça me projette dans le passé et dans l’avenir.

C’est ainsi que Françoise Sullivan résume simplement son état d’esprit. Cette réflexion est pourtant chargée d’un héritage considérable : au fil des décennies, l’artiste a posé des jalons qui ont marqué les arts au Québec.

En entrevue avec Eugénie Lépine-Blondeau, chroniqueuse à l’émission Tout un matin, l’artiste affirme être toujours en bonne santé. Encore aujourd’hui, la peinture continue d’animer son esprit et sa créativité.

Dans ses œuvres récentes, la peintre poursuit son exploration des couleurs et de l’abstraction.

Je peins des formats dans les 5 pieds par 6 pieds, assez bien pour voir un tableau, dit-elle. Ce n'est pas seulement des petites choses sur une tablette que je fais. Alors j’essaie de tenir un bon chemin, et quelques fois, ce n’est pas nécessairement ce qui est le plus à la mode, mais à ce moment-là, il faut être convaincant dans ce qu’on veut apporter.

Pour souligner le centième anniversaire de l’artiste née à Montréal, ses œuvres picturales les plus récentes seront exposées au Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM), de la fin d’octobre prochain jusqu’en février 2024. La Galerie Simon Blais et la Galerie de l’UQAM lui consacrent aussi des expositions, qui ont cours présentement.

L'artiste sculpteure Françoise Sullivan en 1979. Photo : Radio-Canada / Jean-Pierre Karsenty

Les automatistes et Refus global

Le parcours de Françoise Sullivan est indissociable de celui des automatistes. Au début des années 1940, ces artistes du Québec rejettent les conventions de l’art traditionnel au profit de la spontanéité et des nouveaux courants d’expression. À la genèse de ce mouvement, on trouve une rencontre entre le peintre Paul-Émile Borduas et les jeunes artistes que sont Pierre Gauvreau, Louise Renaud, Fernand Leduc et… Françoise Sullivan.

Paul-Émile avait invité Pierre à visiter son atelier, et [celui-ci] avait demandé s’il pouvait inviter quelques amis, se souvient-elle. Et oui, évidemment! La rencontre avait été merveilleuse… lui-même découvrait le surréalisme, et c’était plein d’idées extravagantes et incroyables. On était ravis! Comme dans un autre monde. Et la rencontre avait duré jusqu’à 3 heures du matin.

En 1948, Françoise Sullivan exécute Danse dans la neige, une performance extérieure et improvisée en plein hiver qui va redéfinir la danse contemporaine au Québec. L’artiste se souvient avoir été invitée spontanément par le peintre Jean Paul Riopelle, qui avait loué une maison à Otterburn Park.

Je me suis dit : je ne peux pas manquer ça! Le lendemain, j’avais mis des bottes de ski, des collants, une jupe, un chandail, des gants, une tuque, puis un manteau. J’ai pris un autobus. Pour moi, le génie de Riopelle, c’est de dire : ''Viens demain!''On n’attend pas!

Cette même année, Paul-Émile Borduas et les automatistes lancent le manifeste Refus global, dont Françoise Sullivan est cosignataire avec un total de 16 personnes. Ce recueil de textes dénonce le conservatisme de l’époque au Québec et dépasse le contexte artistique dans ses revendications. Après avoir provoqué une vive controverse, il tombe dans l’oubli, mais il sera redécouvert dans les années 1960. Pour certaines personnes, c’est ce manifeste qui inspirera ensuite la Révolution tranquille.

«Portraits de personnes qui se ressemblent» (1971), de Françoise Sullivan. Photo : Françoise Sullivan / SODRAC (2017)

Le manifeste Refus global a laissé une trace indélébile dans l’histoire du Québec. Mais cet événement n’est qu’un seul chapitre de l’illustre carrière de Françoise Sullivan. Son cheminement artistique l’a amenée à s’exprimer à travers de multiples médiums, dont la performance, la sculpture et la photographie. Dans ses œuvres, elle a toujours continué d’innover et d’exploiter des thématiques telles que le mouvement et l’improvisation.

Au fil du temps, les reconnaissances institutionnelles et les rétrospectives ont été nombreuses. Humblement, Françoise Sullivan dit apprécier tous ces honneurs, mais elle évite de s’emballer lorsqu’on la questionne sur le sujet.

Plusieurs personnes méritent des honneurs… [mais c’est] peut-être parce que je vis assez longtemps aussi!

L’exposition que lui consacre le Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) se tiendra du 31 octobre prochain au 18 février 2024.