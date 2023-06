Voici pourquoi les feux de forêt semblent éclater en même temps sur ces images satellites

Des images satellites montrant plusieurs feux de forêt éclater de manière quasi synchronisée dans le sud-est du Québec soulèvent énormément de questions et alimentent bien des théories du complot sur TikTok. Il s’agit pourtant d’un phénomène tout à fait explicable, causé par la foudre et les conditions atmosphériques, selon des experts interrogés par les Décrypteurs.

Tous les feux qui s’allument en même temps dans les régions autochtones? Ce n’est pas le hasard! Méfiez-vous et protégez-vous! Le gouvernement veut vous contrôler , peut-on lire dans une vidéo publiée sur TikTok montrant des images satellites du Québec.

Au total, des vidéos francophones de la sorte ont obtenu au moins 360 000 visionnements sur TikTok, tandis que des vidéos en anglais en ont cumulé au moins 4 millions, selon nos observations.

Les images qui circulent sur le web datent de l’après-midi du 2 juin, le lendemain d’une journée où des records de chaleur avaient été battus  (Nouvelle fenêtre) dans plusieurs régions du Québec et lors de laquelle ont eu lieu plusieurs orages.

En consultant les images satellites  (Nouvelle fenêtre) , on constate d’ailleurs qu’au moins un autre feu de forêt a éclaté sur le territoire en question en matinée, réfutant l’idée qu’ils sont tous partis en même temps.

Sinon, ce sont des phénomènes climatiques qui expliquent l’émergence de nombreux incendies, soutient Yan Boulanger, chercheur en écologie forestière à Ressources naturelles Canada.

Les conditions étaient excessivement propices , résume M. Boulanger. On a eu un mois de mai qui était parmi les plus secs des dernières décennies. Il y avait un grand déficit de précipitations et des conditions très chaudes sont aussi survenues dans la dernière semaine du mois. La végétation était aussi très sèche, donc tout ce qu'il manquait, c'était des allumages.

Ces allumages sont arrivés sous forme de la foudre qui a accompagné les orages du 1er juin.

Le comment et le pourquoi de la synchronisation

Ce qui pourrait expliquer le caractère quasi synchronisé des feux de forêt du sud-est du Québec est la manière dont fonctionne la foudre. Les systèmes de détection de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) ont répertorié plus de 3000 coups de foudre le 1er et le 2 juin, un chiffre élevé.

La foudre frappe à certains endroits de manières multiples, et frappe souvent sur d’autres secteurs de manière quasi simultanée , soutient Olivier Lundqvist, météorologue au SOPFEU. Mais une autre explication existe.

La foudre n'allume pas nécessairement les feux la journée même parce que le combustible (sol, végétation) est mouillé en raison de l'averse. Puisque la chaleur est entrée dans le sol, le feu couve et peut commencer à consumer dans le sol. Mais le lendemain, lorsque le soleil sort et, à la mi-journée, le vent commence à monter, la température monte et l'humidité de l'atmosphère devient très sec. Ainsi, avec les conditions météorologiques propices, résume M. Lundqvist, les feux sortent de la terre, parfois en même temps à plusieurs endroits.

Le phénomène est relativement commun, selon les deux spécialistes.