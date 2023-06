La course au logement abordable tout aussi intense à Mont-Laurier

Face à la crise on constate qu'il faut arriver à construire plus rapidement des logements abordables. Avec les programmes de subvention conventionnels, on met parfois 5 à 10 ans avant de finir par livrer les logements. Ottawa a lancé il y a deux ans un programme de construction rapide qui porte fruit. Portrait d'un projet social dans les Laurentides finalisé en deux ans et qui permet de sortir 16 foyers de la précarité. Reportage de Davide Gentile.