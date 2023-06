Ils sont dans l’ombre, voire invisibles, mais derrière la scène, ils contrôlent les ficelles du spectacle. Technicien de scène, un métier en demande, qui renforce l’importance du recrutement dans le programme de Production scénique – Régie et techniques scéniques (RTS) du Centre d’études collégiales de Montmagny (CÉC).

Une des meilleures sensations, quand on est technicien de scène, c’est qu'on voit tous les gens autour qui ont du bonheur et du plaisir parce que la communication se passe bien entre l'artiste et le public , lance Jean-François Hardy, responsable de programme en RTS donné au CÉC de Montmagny depuis 2006.

Jean-François Hardy est responsable de programme en Régie et techniques scéniques au Centre d'études collégiales de Montmagny. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Chaque année, le programme compte entre 15 et 20 diplômés, mais la capacité est de 35 places à l’admission. Avec la pandémie, le métier de technicien de scène a été un peu dévalorisé par le fait que les spectacles s'étaient arrêtés, il y avait moins d’action , explique-t-il.

La pandémie a fait mal

Présentement, le CÉC de Montmagny compte 140 étudiants sur une possibilité de 200, des chiffres à la hausse, note la directrice de l’établissement Cynthia Lavoie. Avec son équipe, ils ont dû redoubler d'efforts après la pandémie pour recruter des élèves pour le programme de RTS mais aussi pour ces trois programmes préuniversitaires.

« C’était inquiétant. Les jeunes du secondaire n’ont pu venir voir notre centre [pendant la pandémie] et ils ont décidé d’aller ailleurs dans d’autres cégeps. » — Une citation de Cynthia Lavoie, directrice du Centre d’études collégiales de Montmagny

Le programme de sciences de la nature est passé de trois étudiants à 22, tandis que celui de sciences humaines a doublé sa cohorte pour passer à 12 étudiants.

Cynthia Lavoie est directrice du Centre d'études collégiales de Montmagny. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

On a créé des défis évasion pour nos trois programmes préuniversitaires et réalisé un boot camp pour le programme RTS , affirme la directrice, bien contente de cette initiative qu’elle qualifie maintenant de marque de commerce .

Cinq cents élèves du secondaire étaient présents et ils ont pu en apprendre davantage sur ces programmes en relevant des défis en une heure. Le boot camp a permis aux étudiants de vivre des ateliers en sonorisation et en éclairage entre autres.

Un groupe d'étudiant du programme Régie et techniques scéniques en plein cours sous le soleil à la place Montel au centre-ville de Montmagny. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Le recrutement continue

Le programme Régie et techniques scéniques est au deux tiers de sa capacité. Jean-François Hardy espère voir plus d’inscriptions parce que les besoins en main-d'œuvre sont bien présents dans le milieu selon lui. Vous en parlerez aux gens qui organisent les festivals. L’été dernier, il y a des spectacles qui n’ont pas pu avoir lieu à cause du manque de techniciens un peu partout au Québec.

Environ le tiers des jeunes inscrits viennent de l’extérieur. C’est le cas de Louis Salaün, un étudiant de deuxième année en RTS . Je sais qu’il y a des formations en France qui le proposent, mais celle-ci elle est vraiment plus complète , explique-t-il.

Un cours complémentaire de construction de décor fait aussi partie du programme de Régie et techniques scéniques. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Sonorisation, éclairage, production vidéo, le programme intensif de deux ans leur permettra de travailler dans les salles de spectacle, les festivals, les théâtres et dans le milieu corporatif.

Partenariat avec le Centre des congrès de Québec

D’ailleurs le CÉC vient de s’associer avec le Centre des congrès de Québec. À l'automne, on commence à donner quelques parties de cours à Québec dans leurs locaux , explique Cynthia Lavoie, citant l’exemple du cours de gréage où les étudiants auront accès à des nacelles et de l’équipement en hauteur.

Louis Salaün et Sandrine Massé sont étudiants en deuxième année au programme de Production scénique – Régie et techniques scéniques. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Un programme unique dans la région pour favoriser la rétention des jeunes. Sandrine Massé, étudiante en deuxième année, en profite pour revenir chez elle la fin de semaine. Ce qui m’a intéressé c’est que ce n’était pas dans un grand centre comme Montréal, je viens de Rimouski, déménager à Montréal, dans un grand centre, c’est plus intimidant.

Peut-être que les festivals cet été piqueront la curiosité de nouveaux intéressés. Mais d'ici là, ceux qui ont la piqûre ne vont pas chômer puisque les stages d’été s’en viennent à grands pas.