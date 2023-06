Au Brian’s Drive-In, la recette de l’iconique Fatboy se transmet depuis trois générations

C’est vraiment une entreprise familiale , explique Tessa Galbichka, cuisinière depuis sept ans au restaurant.

Le restaurant situé le long de la rue qui traverse le village est l’un des trois que compte Lorette, communauté rurale à 30 km au sud-est de Winnipeg. Hamburger, fritures et crèmes glacées, tout est fait main, ou presque.

Les frites sont aussi faites à la main. 150 lbs (68kg) de frites sont vendues chaque fin de semaine. Photo : Radio-Canada / Victor Lhoest

On ne cuisine que des produits frais, je pense que c’est ça qui fait la différence , explique Tessa durant sa courte pause.

Dans la cuisine, tout est rangé pour proposer le maximum dans le minimum de place. Notre cuisine est aussi grande qu’une table de pique-nique , montre-t-elle. Alors, elle se concentre sur le menu qui n’a quasiment pas changé depuis qu’elle est arrivée, il y a sept ans. Tout est populaire .

Tessa a déjà pensé à ajouter des pizzas. Mais je n’ai pas la place pour ça , dit-elle en pointant du doigt l’unique poste de cuisson du restaurant.

Si midi sonne l’ouverture au public, Tessa Galbichka et son mari James sont à l’œuvre depuis 9 h 30. La journée, continue ensuite jusqu’à 21 h. 7 jours sur 7. On travaille tout le temps , souffle-t-elle.

48 ans au centre du village

Le restaurant existe depuis 1975. Créé sous le nom Michau’s, il a été racheté et renommé il y a une trentaine d’années par Brian, un oncle de Tessa, aujourd’hui décédé.

Tessa Galbichka est cuisinière depuis sept ans au Brian's Drive-In, le restaurant de ses parents. Photo : Radio-Canada / Victor Lhoest

Face à une telle longévité, Tessa Galbichka reste modeste. Je ne fais rien de spécial, mais les gens disent l’inverse.

« J'adore faire ça, j'ai ça dans le sang. Je le fais pour les gens. » — Une citation de Tessa Galbichka, cuisinière au Brian’s Drive-In.

La cuisinière affirme reconnaître tous ses clients par le menu qu’ils prennent. Mais c’est la même chose pour eux. L’autre jour j’ai croisé une petite fille qui m’a appelé la madame des crèmes glacées.

Hamburger iconique

Assis à l’une des tables du Brian’s Drive-In, Richard Caron se filme en train de manger un Fatboy. L’homme à la moustache est restaurateur depuis 25 ans à Winnipeg. Dans son temps libre, il goûte et classe les Fatboy au Manitoba et le partage sur Instagram  (Nouvelle fenêtre) .

Il puise sa passion du Fatboy dans la nostalgie. Ma mère m’offrait un Fatboy à la fin des examens, en récompense, raconte-t-il.

Richard Caron a déjà vécu en Alberta et en Colombie-Britannique, mais il assure qu’au Manitoba, les Fatboy ont su résister à la modernité.

Richard Caron vit à Winnipeg. Il a testé une cinquantaine de Fatboy de différents établissement. Photo : Radio-Canada / Victor Lhoest

C’est spécial au Manitoba. Il y a moins d’embourgeoisement. Je pense que c’est aussi parce qu’il y a moins d’argent ici , considère Richard Caron.

Pour lui, le Brian’s Drive-In sert parmi les meilleurs Fatboy à l’extérieur de Winnipeg. « La sauce viande qui est spéciale. Il y a de la cannelle, c'est l'ingrédient qui fait la différence dans un Fatboy », affirme-t-il.

Enfin, le passionné de Fatboy assure que ce hamburger est un ingrédient essentiel de son bien-être. Ce n’est pas juste une passion que je partage, c’est aussi pour ma santé mentale.

Et pour que l'histoire et la tradition se perpétuent, Tessa Galbichka et son mari qui approchent la cinquantaine peuvent compter sur Brandon et Angelo, leurs deux enfants.