Frustration, énervement et déception règnent dans la communauté LGBTQ+ après l’annonce des changements dans la politique 713 sur l’identité de genre et l’orientation sexuelle dans les écoles du Nouveau-Brunswick.

Le ministre de l'Éducation, Bill Hogan, a annoncé jeudi les changements à la politique 713 qui entreront en vigueur à compter du 1er juillet.

Dorénavant, les élèves de moins de 16 ans devront obtenir le consentement de leurs parents pour utiliser un prénom ou un pronom de leur choix à l’école.

Si l'élève ne veut pas que ses parents soient informés ou si cela n’est pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant ou si cela risque de nuire à l’élève, il sera orienté vers un professionnel scolaire, par exemple un travailleur social ou un psychologue.

La communication avec les parents ne sera pas forcée, mais sans leur consentement, le personnel de l'école sera obligé d'utiliser le prénom et le genre assigné à la naissance.

Les élèves de plus de 16 ans pourront utiliser le prénom ou pronom de leur choix à l’école sans que les parents soient avisés.

Une décision incompréhensible, disent des élèves

Pour des élèves du comité Diversité de l’école Mathieu-Martin à Dieppe, cette décision est incompréhensible.

Je suis furieuse parce que vraiment, ça met en danger tellement d’élèves à l’école d’arrêter le droit d’utilisation de leur nom à l’école entre enseignants et élèves , affirme Ailsa Kieser, élève en 11e année dans l’établissement qui a contribué à une lettre envoyée au ministre Hogan.

Marianne Labbé et Ailsa Kieser sont membres du comité Diversité de l'école Mathieu-Martin de Dieppe. Photo : Radio-Canada / Isabelle Arseneau

Ça fait trois ans que la politique est en place maintenant, on est retourné trois ans en arrière juste pour avoir quelque chose qui met en danger les élèves, les rend inconfortables et c'est à mon avis triste , poursuit Ailsa Kieser.

Marianne Labbé se dit déçue des changements apportés. L’élève a participé à une rencontre avec le ministre de l’Éducation en compagnie d’autres camarades.

C'est comme si nos opinions ont pas été écoutées. On était plein d'élèves qui ont toute parlés, qui ont vraiment donné, regarde ça, c'est ce qui pourrait être mieux à changer ça c'est ce qui est le meilleur pour les élèves queers du Nouveau-Brunswick , explique Marianne Labbé.

Caitlin Furlong, agente de communication de Fierté Dieppe Pride Photo : Radio-Canada / Isabelle Arseneau

Caitlin Furlong, responsable des communications pour l’organisme Fierté Dieppe Pride, croit que ces changements auront des effets néfastes sur les jeunes et sur leur sécurité.

À l'école, si on enlève ça et de jours après jours se faire appeler par son deadname et se faire appeler par un pronom qui correspond pas à son identité de genre à chaque jour c'est comme le couteau qui tourne dans la plaie et faut qu'ils vivent ça à chaque jour , dit-elle.

Une révision inutile

La présidente par intérim du groupe Alter Acadie, Emily Muckler, croit que toute cette révision est inutile, car la majorité des gens étaient en faveur de cette politique.

Emily Muckler, présidente par intérim du groupe Alter Acadie Photo : Radio-Canada / Isabelle Arseneau

Toute cette révision-là, on la juge inutile et justement dangereuse pour les gens queers dans le système scolaire, les enseignants autant que les étudiants élèves queers , dit-elle.

La communauté devra se faire entendre, selon elle. C'est la communauté qui va devoir se positionner, c'est nous qui va devoir prendre le lead sur cette question-là, qui va falloir aller donner cette éducation-là si le gouvernement ne veut pas laisser ça avoir sa place dans le système scolaire dans le fond.

Une maman inquiète

Nathalie Comeau est d'avis que toute cette révision a rendu les choses encore plus floues .

Nathalie Comeau (gauche) et Marianne Arseneau (droite) lors d'une manifestation d'appui à la politique 713 au Nouveau-Brunswick, le 13 mai 2023 devant l'édifice de l'Assemblée législative, à Fredericton. Photo : Radio-Canada / Isabelle Arseneau

J'ai deux enfants qui font partis de la communauté LGBTQ+ et pour nous, ça se passe bien à la maison, mais je sais que ce n'est pas pour tout le monde et puis c'est très très important que les enfants puissent faire les changements qu'ils veulent faire à leur rythme.

Avec des informations d'Isabelle Arseneau