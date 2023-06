État d’urgence pour réclamer un soutien aux services de police chez la Nation Anishinabek

Le communiqué de presse, issu de cette rencontre et rendu public le 8 juin, souligne que le manque de ressources adéquates et efficaces pour les services de police sur le territoire des Premières Nations Anishinabek a créé une situation désastreuse.

Ceux qui ont participé à la réunion déclarent ainsi un état d'urgence pour attirer l'attention au sous-financement des corps policiers autochtones.

« La déclaration de l'état d'urgence souligne l'urgence et la gravité de la crise du maintien de l'ordre dans nos collectivités. » — Une citation de Reg Niganobe, chef du Grand conseil de la Nation Anishinabek.

Les Chefs font comprendre qu’ il est essentiel que le Canada reconnaisse et élimine les obstacles systémiques et les pratiques discriminatoires qui nuisent à la sécurité et au bien-être de nos citoyens. Nous exigeons des ressources et un soutien équitables pour nos services de police afin d'assurer la sécurité et la justice dont nos collectivités ont besoin et qu'elles méritent.

Des corps policiers autochtones sans financement

Le communiqué de presse informe que l'Entente de financement pour le Service de police Anishinabek et le United Chiefs and Councils of Manitoulin a pris fin le 31 mars 2023, en raison du refus du gouvernement fédéral de renégocier des ententes plus équitables.

Le communiqué évoque aussi le Programme des services de police des Premières Nations et des Inuits (PSPPNI) . Administré par le gouvernement fédéral, il a soulevé, selon eux, des questions importantes. Le programme est sous-financé et manque de ressources pour les initiatives de sécurité des communautés autochtones, indique le communiqué.

Le sous-financement chronique des services de police autochtones n'est pas seulement une question financière, mais aussi une question de droits fondamentaux et de justice , a déclaré Travis Boissoneau, chef adjoint du Grand conseil régional du lac Huron.

Pour Travis Boissoneau (deuxième à gauche), le sous-financement chronique des services de police autochtones n'est pas seulement une question financière, mais aussi une question de droits fondamentaux et de justice. (Photo d'archives) Photo : Avec la permission de Jauvonne Kitto

Les Chefs de la Nation Anishinabek demandent des mesures immédiates pour remédier à cette situation et assurer la sécurité de nos collectivités. Les conséquences imminentes de ces circonstances sont terribles .

L'état d'urgence qu’ils déclarent est pour obliger le Canada à reconnaître et à rectifier les obstacles systémiques et les pratiques discriminatoires au sein des modèles de financement du PSPPNI .

Ils soulignent qu’ il est essentiel de remédier au sous-financement chronique des services de police des Premières Nations pour atténuer les inégalités systémiques, réduire les taux de criminalité et assurer la sûreté et la sécurité des communautés de la Nation Anishinabek .