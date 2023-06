Une femme sauvée de la noyade par un bon samaritain

Jonathan Leblond se trouvait dans le secteur des terres rompues lorsqu’il a vu chavirer l’embarcation dans laquelle prenait place la femme et deux autres personnes.

Les autres occupants, deux hommes, ont pu regagner la rive, mais la femme était emportée par le courant lorsque Jonathan Leblond est intervenu.

Disons que je n’ai pas vraiment réfléchi. Je suis allé dans l’eau pour me préparer à la prendre si elle était pour partir. On est à marée montante et la dame est toute petite. Ce n’était pas long qu’elle allait partir. Ça a pris deux secondes. Il n’y avait aucun temps de réaction. L’embarcation a coulé. S’ils n’avaient pas leur flotte, on serait en train de la chercher présentement , a raconté Jonathan Leblond

Les trois personnes s'en sortent avec une hypothermie. Tous portaient une veste de flottaison. C'est probablement l'ancre du bateau accrochée sous une roche qui a provoqué le chavirement.