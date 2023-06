L’Acadie représentée aux Jeux Invictus, deux militaires racontent l’impact sur leur vie

Les Jeux Invictus sont destinés aux militaires actifs ou vétérans blessés lors de leur service militaire. Plus de 500 athlètes participeront à l’événement qui offre 10 disciplines, dont la natation, le volley-ball assis, l’athlétisme, ou le basketball en fauteuil roulant.

30 Canadiens y seront, dont le Capitaine Bernard Caissie, originaire de Shediac. Il a participé à plusieurs missions militaires, dont l'opération Méduse en Afghanistan en 2006. Il a aussi été attaché de défense pendant trois ans au Kenya et il est maintenant directeur national du secteur renseignement.

La réadaptation par le sport

En 2016, Bernard Caissie reçoit un diagnostic de trouble de stress post-traumatique, après l’une de ses missions. Il a dû prendre un temps d’arrêt.

Je me suis dit, bon je vais pas laisser cette maladie, si on pouvait dire, me prendre, je peux pas virer en statistique.

Capitaine Bernard Caissie jouera au basketball en fauteuil roulant lors des Jeux Invictus, à la mémoire d'un ami et collègue qui est décédé des suites de ses blessures lors d'une mission en Afghanistan. Photo : Gracieuseté - Noobifier Media - Sat Nandlall

Il s’est alors tourné vers l’entraînement et a pris la décision qu’il allait surmonter cet obstacle par le sport. S’il admet qu’il s’agit d’une bataille quotidienne, il apprécie le fait que cette pause lui a permis de prendre du repos et de profiter de moments avec sa famille et ses amis.

J’ai jamais vraiment eu le temps de prendre un pas en arrière, prendre un repos et m'analyser moi-même , dit-il.

Dan Comeau est originaire de la Péninsule acadienne. Il a travaillé au sein des Forces armées canadiennes pendant 21 ans. Après avoir été basé à Gagetown, il a participé à plusieurs missions en Afghanistan et en Bosnie.

Aujourd’hui, il est à la retraite. Lors de son retour d’une mission en Afghanistan en 2014, il a reçu un diagnostic de sclérose latérale amyotrophique, une maladie dégénérative grave, qui entraîne une paralysie progressive des muscles. Les militaires auraient deux fois plus de chance de souffrir de cette maladie, selon certaines études.

Dan Comeau fait partie de l'équipe Canada qui participera aux Jeux Invictus 2023 en Allemagne en septembre. Photo : Gracieuseté - Sat NandlallCFMWS

Ça a vraiment été un choc pour tout le monde, j’avais 38 ans, les jeunes familles, les enfants et tout, [...] je me sentais partir , raconte-t-il.

Il a dû quitter les forces armées pour cette raison, une décision très difficile. Les remises en question, je fais quoi de ma vie, la qualité de vie, tout y a passé.

Je voulais les [ses enfants] voir grandir, d’être autonome, c’était mon but premier , ajoute Dan Comeau qui explique s’être lui aussi tourné vers le sport pour sa réadaptation.

Au début, de simples mouvements étaient au programme et après environ six mois, des améliorations significatives sont survenues. La maladie s’est stabilisée. Lors de son diagnostic, on lui donnait une espérance de vie de un à trois ans, il y a maintenant neuf ans de cela.

La motivation des Jeux Invictus

Pour le Capitaine Bernard Caissie, les Jeux Invictus sont bien plus qu’un simple événement sportif. Il s’agit d’une rencontre avec ses sœurs et frères d’âme .

Partager nos traumatismes, partager nos émotions, et être dans un environnement sans jugement, dans un environnement très sain, on n’est pas tout seul, ça, c’est une grosse affaire, on n’a pas besoin de souffrir en silence.

Bernard Caissie et Alaina Mundy, co-capitaines, Équipe Canada, Jeux Invictus 2023 Photo : Gracieuseté - Sat NandlallCFMWS

Il raconte avoir voulu participer à l’épreuve de basketball en fauteuil roulant en l’honneur d’un collègue et ami originaire d’Edmundston, décédé à la suite de ses blessures lors d’une mission en Afghanistan. En connaissant son esprit, il aurait voulu jouer à ce sport-là.

Pour Dan Comeau, c’est aussi une question de soutien entre pairs, qui lui manquait grandement lorsqu’il a quitté les Forces armées canadiennes.

Malgré les hauts et les bas, la vie continue pour Dan Comeau, qui précise être «trop têtu pour abandonner». Photo : Gracieuseté - Sat NandlallCFMWS

Les jeux sont aussi source de motivation nécessaire. Pendant toute l'année, je me prépare à ça, ça me motive, ça me fait bouger, ça va jouer sur mon humeur, mais d'une façon positive, ça rayonne sur tous les gens qui m’entourent.

Malgré les hauts et les bas, la vie continue pour Dan Comeau, qui précise être trop têtu pour abandonner .

Je peux pas guérir, mais ma qualité de vie, aussi le mental, ma qualité de vie, si je suis capable de bouger, ça me donne un but et un objectif. Quand on a un but, on regarde plus loin.

