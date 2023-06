La fumée des feux de forêt force l’annulation de spectacles à New York

La fumée des feux de forêt du Canada, transportée par les vents, cause des problèmes jusque dans le milieu culturel américain. Incommodée par la mauvaise qualité de l’air, une comédienne a quitté la scène au milieu d’une pièce de théâtre mercredi à New York, et plusieurs pièces de théâtre et comédies musicales ont été annulées.