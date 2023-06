Une assurance habitation valide couvre les dommages par le feu de provenance intérieure et extérieure, comme les feux de forêt, rappelle par communiqué le BAC .

Dans un contexte d’évacuation obligatoire, comme c’est le cas pour quelques municipalités au pays, les sinistrés pourraient avoir le droit à un remboursement.

En plus de l'indemnisation pour les bris matériels, les personnes évacuées pourraient également bénéficier de montants additionnels.

Ce qu’une police d’assurance habitation pourrait couvrir dans le cas d’un incendie de forêt serait 14 jours de frais de subsistance supplémentaires, s’il y a eu un ordre d’évacuation. Ce qu’on entend par frais de subsistance supplémentaires, c’est ce que ça leur coûterait de plus pour vivre à l’extérieur. Autrement dit, si on est à l’hôtel ou au restaurant, naturellement ce sont des frais qu’on n’aurait pas si on était chez nous , explique le directeur des communications et des affaires publiques du BAC , Pierre Babinsky.

Il y a toutefois une précision à apporter, précise M. Babinsky. Dans la situation où une personne évacuée serait hébergée chez une connaissance ou de la famille, son épicerie ne compterait pas comme des frais substantiels, puisqu’il s’agit d’une dépense qui aurait lieu même si la personne était demeurée dans sa résidence.

Si l’ordre d’évacuation et le fait que nous soyons déplacés nous occasionnent des frais supplémentaires, c’est ça qui va être couvert. On suggère aux gens de garder tous les reçus pour les dépenses que vous avez à ce niveau-là et communiquer avec vos assureurs qui pourront faire la part des choses , souligne-t-il.

Pour ce qui est des assurances automobile, le principe est le même concernant les feux d'origine extérieure. Le BAC indique toutefois qu’un contrat de protection d’un véhicule n’inclut pas automatiquement la couverture en cas de feu et qu’il s’agit d’une clause facultative. Un usager pourrait donc n’être pas couvert s’il n’a pas ajouté cet élément à la signature de son contrat avec l’assureur.

Prévenir, c’est guérir

Il y a un travail en amont qui devrait être fait par tous les gens qui résident en forêt ou qui veulent prévenir les risques, selon le BAC .

Deux choses qui sont importantes à retenir, je crois, pour les gens qui évacuent en plus d’avoir les coordonnées de son assureur, c’est d’avoir un inventaire de ses biens en cas de perte. Puis aussi de conserver ses reçus si on est à l’extérieur de la maison , conclut Pierre Babinsky.

Avec les informations de Julie Bergeron