Annulation d’un événement anti-avortement : Québec fait fi d'une mise en demeure

L'événement « Rallye Feu, Foi et Liberté », qui devait se tenir du 23 juin au 2 juillet, a été annulé vendredi dernier par la ministre du Tourisme, Caroline Proulx. Selon elle, il s'agit d'un événement antiavortement.

La ministre a laissé entendre que les événements allant contre les valeurs du gouvernement et les principes fondamentaux de l'État ne pouvaient pas avoir lieu dans les centres des congrès qui relèvent du gouvernement.

Ulcéré, Harvest Ministries International a mis en demeure le gouvernement du Québec et le Centre des congrès, et leur a donné jusqu'à midi jeudi pour rétablir son contrat, sinon il intentera des procédures judiciaires.

Jeudi matin, Mme Proulx a refusé de commenter le dossier sous prétexte qu'il est judiciarisé .

Sa collègue, la ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, a indiqué, elle, que le gouvernement maintient sa décision d'interdire l'événement.

On a été clair, je pense qu'on ne tergiverse pas sur cet enjeu-là, on a pris notre décision, puis on va y tenir , a-t-elle déclaré.

Le PQ et QS rétropédalent, le PLQ campé

Vendredi dernier, tous les partis à l'Assemblée nationale avaient applaudi la décision du gouvernement Legault de bannir Harvest Ministries International du Centre des congrès.

Mais le chef du Parti québécois (PQ) demande à présent de prendre un pas de recul et de s'interroger sur le pouvoir que s'octroie le gouvernement de déterminer de façon arbitraire qui peut se rassembler et s'exprimer.

Ce débat-là se transfère du côté des tribunaux, qui risquent de faire le travail qui aurait dû être fait par le gouvernement, à savoir établir les critères d'intervention du gouvernement , a déclaré Paul St-Pierre Plamondon.

Du bout des lèvres jeudi, le leader parlementaire de Québec solidaire (QS), Alexandre Leduc, a reconnu que les partis avaient peut-être réagi trop vite. Dans les derniers jours, on s'est un peu posé des questions , a-t-il admis.

Il faut qu'il y ait des balises, il faut qu'on les détermine ensemble, de manière transpartisane, avec des experts, des éthiciens, des philosophes , a-t-il dit.

Pour sa part, le chef intérimaire du Parti libéral du Québec (PLQ), Marc Tanguay, a continué de réitérer son appui au gouvernement.

Il a affirmé en point de presse que Mme Proulx avait pris la bonne décision en chassant un groupe antiavortement, qui déplore des meurtres , du Centre des congrès de Québec.