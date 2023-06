Une jeune entreprise remporte 100 000 $ pour s’installer dans la MRC de Montmagny

C'est tout un coup de pouce qu'obtient cette jeune entreprise sélectionnée parmi 117 candidatures. En plus du montant qui leur sera remis sur une période de deux ans, les entrepreneurs pourront bénéficier d'un logement gratuit pour 12 mois, en plus de recevoir des conseils de mentors.

L'un des cofondateurs, Dominique Guay-Carron, est diplômé en génie mécanique et complète présentement une maîtrise en administration.

« On s’est mis à aimer le sport, mais on trouvait qu’il n’y avait pas d’option sur le marché qui était à la fois écoresponsable et performante. » — Une citation de Dominique Guay-Carron, co-fondateur, Rorqual

La structure de la planche de pagaie est composée de rebuts de styromousse remoulée en Beauce, à laquelle on ajoute de la fibre de lin et de l'époxy biologique. La fibre de lin, on peut l’utiliser au même titre qu’on utilise la fibre de verre ou la fibre de carbone , soutient Marie-Pier Trépanier, co-fondatrice de l'entreprise.

En plus d'être légère et d'avoir de bonnes propriétés mécaniques [...], elle est écoresponsable affirme-t-telle.

On a des fournisseurs locaux, et ça, c'était très important pour nous , ajoute la jeune entrepreneure.

Les jeunes entrepreneurs ont déjà reçu plusieurs distinctions comme le premier prix au gala local Osentreprendre 2022 dans la catégorie Création d'entreprise et coup de cœur du jury. Photo : Facebook/Rorqual

Développement économique

L'équipe de Rorqual a réussi à se démarquer parmi les autres candidats en lice dans ce concours organisé par la MRC de Montmagny. On cherchait un projet innovant, un projet qui nous permet comme région de nous développer , indique la directrice générale de la MRC, Nancy Labrecque.

« Quand on a vu ce projet-là, ça mettait en valeur notre caractère nautique, on a beaucoup de lacs, le fleuve, les îles, etc. » — Une citation de Nancy Labrecque, directrice générale de la MRC

Rorqual a pris forme dans le garage de la grand-mère du cofondateur Dominique Guay-Gosselin, situé dans le secteur de Saint-Jean-Chrysostome à Lévis. Photo : Radio-Canada / Mireille Roberge

La MRC de Montmagny est très satisfaite de la popularité du concours. C'est très encourageant, c'est très valorisant et c'était notre but , lance la préfète Jocelyne Caron.

Ton projet d'une vie visait aussi à attirer de nouveaux résidents dans la région. On est en grand manque de main-d'œuvre, par l'entremise de ces concours-là, ça fait connaître et reconnaître la MRC , ajoute Mme Caron.

La MRC travaille à trouver un local où pourra s'installer l'entreprise.

Avec la collaboration de Mireille Roberge et de Pier-Olivier Nadeau