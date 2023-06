Les travaux du doublement de la 55 commencent sous peu

Destravaux préparatoires, notamment de déboisement, ont déjà eu lieu et les équipes pourront maintenant entamer l’élargissement de l’autoroute située au Centre-du-Québec.

Le premier tronçon visé, d'une longueur d'environ 1 km, est situé au nord de l'autoroute 20 , indique Québec par voie de communiqué.

Le nombre de voies sera doublé dans les deux directions sur cette autoroute. Des élus et des citoyens réclamaient ce changement depuis longtemps. L’annonce tant attendue avait finalement été faite en octobre 2020.

« L'autoroute 55 entre l'échangeur des Acadiens et l'autoroute 20 comporte une seule voie de circulation par direction, quatre intersections à niveau, et n'a aucun terre-plein central. Entre 10 000 et 18 000 véhicules l'empruntent chaque jour. »