Adrian Dix propose des solutions aux problèmes de l’Hôpital Surrey Memorial

Le ministre de la Santé de la Colombie-Britannique, Adrian Dix, a annoncé une trentaine de mesures à court, moyen et long terme pour améliorer les soins aux patients et les conditions de travail des professionnels de la santé de l’Hôpital Surrey Memorial.

Dans les dernières semaines, des dizaines de médecins ont tiré la sonnette d’alarme au sujet du manque de personnel et du sous-financement des soins de santé dans la région.

Les actions immédiates comprennent notamment un nouveau contrat pour les médecins de première ligne, l’embauche de personnel supplémentaire pour les services d’urgence et la maternité, ou encore davantage de services en santé mentale pour les employés.

Le ministre a également promis d'améliorer les services de diagnostic cardiaque et de soins rénaux à l’Hôpital Surrey Memorial dans un délai de 18 mois.

Par ailleurs, Adrian Dix a assuré que la province et la Régie de la santé du Fraser travaillent à planifier une augmentation de la capacité d'accueil de l'Hôpital Surrey Memorial. Il a également rappelé qu'un nouvel hôpital sera construit à Surrey, dans le quartier Cloverdale.

Je suis reconnaissant aux nombreux travailleurs de la santé de l'Hôpital Surrey Memorial qui m'ont fait part de leurs préoccupations, y compris aux personnes qui travaillent dur et qui ont pris le temps de me parler au cours de la dernière semaine , a affirmé Adrian Dix. Nous allons continuer à travailler avec les prestataires de soins de santé de Surrey et de toute la province pour renforcer les soins dont les gens ont besoin.

Selon la province, Surrey connaît une forte croissance démographique et les services de santé doivent répondre à la demande .

Besoin d’une mise en oeuvre dès que possible

Pour la Dre Claudine Storness-Bliss, gynécologue-obstétricienne et coresponsable du département à l’Hôpital Surrey Memorial, cette annonce est une grande victoire pour la communauté de Surrey et la région du Fraser.

Dans une lettre ouverte, une trentaine de médecins du département, dont elle fait partie, ont dénoncé un manque de ressources à l’Hôpital qui compromet la sécurité des patients, selon eux.

En tant que groupe d'obstétriciens, nous sommes très reconnaissants d'avoir eu l'occasion de nous faire entendre [...] et nous sommes reconnaissants d'avoir reçu une réponse rapide, ce qui était vraiment ce que nous voulions , at-elle affirmé. La restructuration d'un hôpital n'est pas une mince affaire. J'ai hâte de travailler avec la Régie de la santé du Fraser et le ministère à l'élaboration d'un plan d'action pour les services.

Les améliorations proposées ont aussi été accueillies favorablement par le syndicat des infirmières de la Colombie-Britannique, qui y va toutefois d’une mise en garde.

Il incombe à la Régie de la santé du Fraser de veiller à ce que le plan d'action par étapes [...] soit mis en œuvre dès que possible , a-t-il déclaré dans un communiqué.

Le syndicat espère que le gouvernement se penchera aussi sur la crise qui touche les soins aux patients dans d'autres centres d'urgence de la province.

De son côté, Adrian Dix a indiqué qu’il visitera les hôpitaux de la Colombie-Britannique au cours de l'été afin de prendre connaissance des défis auxquels sont confrontés les travailleurs du secteur de la santé.