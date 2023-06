Feux de forêt : le ministre de la Sécurité publique fait le point à Roberval

Lors d’une conférence de presse tenue à l’hôtel de ville de Roberval, le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, a fait le point sur les feux de forêt qui sévissent toujours dans l’ensemble de la province.

Il a confirmé que le feu 334 n’a pas progressé énormément , mais l’immense brasier a déjà ravagé 72 000 hectares de forêt. Pour le contenir, trois tranchées de 40 mètres de large ont été creusées dans les secteurs de Chibougamau, Oujé-Bougoumou et Mistissini. L’absence de précipitations prévues au cours des prochains jours pourrait compliquer les choses.

Dans l’ensemble du Québec, 137 feux de forêt font rage en zone intensive. De ce nombre, 35 sont combattus. Une dizaine d’avions-citernes tentent d’éteindre les flammes et 175 pompiers sont à pied d’œuvre pour protéger les communautés.

Dans le Nord-du-Québec, il y a 58 feux actifs. Une douzaine sont combattus par les équipes de la SOPFEU .

Des militaires des Forces armées canadiennes seront déployés à Chapais vendredi matin pour protéger la communauté voisine de Chibougamau. Une dizaine d’hélicoptères survolent les régions touchées par les feux.

En plus de la centaine de pompiers français qui arriveront à Roberval au cours des prochaines heures pour prêter main-forte aux pompiers québécois, des sapeurs en provenance des États-Unis, de l’Espagne, du Mexique et du Portugal sont attendus.

Selon François Bonnardel, les Américains suivent la situation des feux de forêt au Canada de très près.

Le ministre de la Sécurité publique promet que des programmes d’indemnisation seront mis en place pour aider les personnes évacuées.

« On ne va abandonner personne. On est conscients des difficultés que certaines personnes vivent et des dépenses de certaines municipalités. »