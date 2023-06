Des mois de souffrance en attendant un remplacement de la hanche

Une résidente de Carbonear à Terre-Neuve-et-Labrador, Tammy Lee Andrews, décrit les souffrances et les problèmes de mobilité qui l’affligent depuis des mois en attendant une opération chirurgicale, et la liste d’attente demeure longue.

Oh, la douleur. Je ne peux même pas décrire la douleur. C’est une douleur constante , dit-elle. C’est horrible, horrible.

Mme Andrews, 50 ans, avait auparavant un mode de vie des plus actifs. Elle a donné naissance à trois enfants et elle a travaillé dans des restaurants pendant plus de 30 ans. Mais elle a commencé à souffrir d’arthrose il y a quelques années, ce qui l’a forcée à cesser de travailler.

Tout ce que j’ai connu durant toute ma vie, c’est de travailler pour mes enfants , souligne-t-elle.

De nombreuses opérations chirurgicales orthopédiques à Terre-Neuve-et-Labrador sont effectuées dans l’hôpital St. Clare's Mercy à Saint-Jean. Photo : Radio-Canada / Mark Quinn

De nos jours, Mme Andrews se déplace à l’aide d’une marcheuse et d’un fauteuil roulant. Elle a besoin d’un remplacement des deux hanches. Un chirurgien lui a dit il y a six mois que son cas était urgent. En attendant l’opération, sa santé se détériore.

Je ne me sentais pas aussi mal en décembre qu’aujourd’hui. J’ai peur de perdre toute mobilité. C’est terrifiant , affirme Mme Andrews.

La liste d’attente inquiète aussi des chirurgiens

Des chirurgiens ont expédié une lettre par courriel à la Régie de santé de l’est, en octobre 2022, pour la prévenir que le nombre de patients inscrit sur la liste d’attente pour ce genre d’opération avait doublé depuis 2018. Le courriel porte la signature de la chirurgienne Angela Bussey. CBC a obtenu les documents grâce à une demande d’accès à l’information.

Les services de santé ont confirmé en novembre que plus de 1900 personnes sont inscrites sur la liste. Les autorités médicales ont tenté d’améliorer les choses en transférant plus rapidement des patients entre hôpitaux et en faisant plus d’opérations chirurgicales à Carbonear et à St. Anthony. Malgré tout, la liste d’attente comptait encore plus de 1900 noms le 1er juin 2023.

Dans la lettre en question, les chirurgiens expliquent qu’on a atteint en 2018-2019 un sommet de presque 1100 opérations chirurgicales orthopédiques effectuées.

Mais étant donné que la moyenne d’âge augmente dans la province, la demande pour ce genre d’opération augmente aussi. Les chirurgiens estiment que la liste d’attente comptera quelque 4500 noms en 2029 même si l’on réussit à faire 1100 opérations par année d’ici là.

Un cas sur trois traité dans les temps recommandés

Le temps d’attente maximal recommandé au Canada pour un remplacement de la hanche est de 182 jours.

Plus de 1900 patients à Terre-Neuve-et-Labrador attendent une opération de remplacement de la hanche ou du genou. Photo : iStock / real444

Le site Internet du ministère provincial de la Santé indique que la Régie de santé de l’est réussit à respecter ce délai pour 35 % de ses patients. On y voit aussi que 9 patients sur 10 ont eu leur opération après avoir attendu pendant près de 22 mois.

Tammy Lee Andrews ajoute qu’elle souhaite ardemment recouvrer sa mobilité pour retourner travailler et que les services de santé lui ont dit qu’elle aura son opération d’ici l’automne.