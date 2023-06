L’état d’urgence sera levé à Sept-Îles

À Sept-Îles, la situation des incendies forestiers reste stable, selon la SOPFEU . L’organisation confirme que les incendies sont « contenus ».

Le maire de Sept-Îles, Steeve Beaupré, souligne que l'état des feux de forêt a joué un grand rôle dans la décision de ne pas renouveler l'état d'urgence.

Le feu 215, au nord du lac de la Montagne, et le feu près de la rivière Moisie ne sont plus hors de contrôle, mais ne sont pas non plus contrôlés à 100 % , confirme M. Beaupré.

Les informations transmises par tous les intervenants sur le terrain ont également permis de prendre cette décision.

« La décision revient au maire, mais c'est un travail d'équipe qui permet de prendre la décision. » — Une citation de Steeve Beaupré, maire de Sept-Îles

Malgré les précipitations des derniers jours, Isabelle Gariépy, agente à la prévention et aux communications de la SOPFEU , soutient qu’un plan d’action a tout de même été mis en place pour la journée de jeudi.

L'agente à la prévention et aux communications de la SOPFEU Isabelle Gariépy (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Lambert Gagné-Coulombe

C’est un travail semblable aux dernières journées. C’est-à-dire que l’on continue de faire l’installation d’hélisurfaces [zones d'atterrissage temporaire pour hélicoptères, NDLR ]. On a quand même un bon secteur à travailler. On continue également de faire de l’arrosage terrestre et de la coupe d’arbres pour s’assurer de se faire un chemin , explique-t-elle.

« Il reste beaucoup de travail au sol pour nos pompiers forestiers. » — Une citation de Isabelle Gariépy, agente à la prévention et aux communications de la SOPFEU

En plus des incendies à proximité de Sept-Îles, d’autres sont également surveillés sur la Côte-Nord, notamment celui en Minganie. Ce dernier est toujours situé à 113 km au nord d'Aguanish.

Isabelle Gariépy confirme que la SOPFEU effectue des vigies dans le secteur.

Dans la Manicouagan, quatre feux, qui représentent plus de 1000 hectares, sont toujours actifs près de la route 389, au nord de Baie-Comeau. La SOPFEU précise que des équipes terrestres ont été déployées dans le secteur.

La présence des militaires maintenue

Les Forces armées canadiennes poursuivent également leur mission sur la Côte-Nord et particulièrement dans la région de Sept-Îles afin de prêter main-forte aux équipes de la SOPFEU .

Les militaires soutiennent les pompiers forestiers dans la lutte contre les feux de forêt. Ils aident également au ravitaillement des collectivités isolées.

Un convoi de camions des Forces armées canadiennes est arrivé dimanche après-midi à Sept-Îles. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

On a déployé des détachements de pionniers qui vont dégager des zones d'atterrissage pour les hélicoptères. Ça va permettre des insertions plus près des zones de feu et de faire des gains en amenant plus de monde et donc combattre le feu plus rapidement , explique le responsable des opérations aériennes pour le détachement des hélicoptères, le capitaine David Jouan.

Près de 300 membres des Forces armées canadiennes sont déployés sur la Côte-Nord depuis plusieurs jours.

Selon la députée de Duplessis et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain, la pluie combinée aux efforts de la SOPFEU et de l'armée font en sorte que la progression des feux de forêt est stable sur la Côte-Nord.

La députée de Duplessis et ministre responsable de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

Kateri Champagne Jourdain, qui a fait le point jeudi matin à Québec, soutient que l'imposant brasier, qui n'est toujours pas maîtrisé près des rivières Moisie et Nipissis au nord-est de Sept-Îles, pourrait d'ailleurs mettre des semaines avant de s'éteindre complètement.

Demeurez vigilants. C'est ce qu'on demande aux citoyens de la Côte-Nord. C'est certain que viendront au cours des prochains jours, des prochaines semaines, des discussions sur l'impact de ce feu-là sur les activités minières et les activités économiques , confirme-t-elle.

Mme Champagne Jourdain ajoute que la compagnie IOC déploie des efforts considérables pour rétablir le service sur le chemin de fer QNS&L.

