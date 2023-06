Face à une pénurie d’éducatrices et de places en garderie, l'Ontario s'apprête à augmenter le salaire des travailleurs de la petite enfance dans le but de stimuler le recrutement et la rétention dans le secteur.

Dans une entrevue accordée à La Presse canadienne, le ministre de l'Éducation affirme que son gouvernement veut aller au-delà des hausses déjà prévues pour les éducatrices.

Stephen Lecce n'a toutefois pas indiqué le montant de l'augmentation salariale envisagée.

L'Ontario s'est engagé dans son accord avec le gouvernement fédéral sur les services de garde à 10 $ par jour à fixer un plancher salarial de 18 $ l'heure en 2022 et à l'augmenter de 1 $ par an jusqu'à 25 $.

Toutefois, les intervenants du milieu jugent que cela n'est pas suffisant pour empêcher les travailleurs de quitter le secteur en masse.

L'Ontario fait face à une pénurie de places en garderie et des centres de la petite enfance disent devoir réduire le nombre d'enfants qu'ils peuvent accueillir en raison du manque de personnel.

L'Association des éducatrices de la petite enfance de l'Ontario (Association of Early Childhood Educators of Ontario) demande un minimum de 30 $ l'heure pour les éducatrices qualifiées et 25 $ l'heure pour les autres membres du personnel, notamment pour attirer et retenir la main-d'œuvre dans la profession.

La province prévoit créer environ 86 000 nouvelles places en garderie d'ici la fin de 2026. Ce nombre comprend les 33 000 places ouvertes depuis 2019.

Avec les informations de La Presse canadienne