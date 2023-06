Duel des meilleurs joueurs canadiens de basketball à Québec

Afin de conclure sa saison en beauté, la Ligue élite canadienne de basketball (LECB) offrira un affrontement des plus grandes étoiles de la Ligue au Centre Vidéotron. Les amateurs auront notamment l’occasion de voir des anciens de la NBA dans ce match, dont Jalen Harris et Treveon Graham.

Les équipes seront formées des talents de la ligue, comprenant des membres de l’équipe nationale masculine sénior du Canada, des joueurs de la NBA G League, des joueurs des meilleures ligues professionnelles européennes et des vedettes de la LECB.

L'affiche pour « le duel de l'Est contre l'Ouest». Photo : Photo fournie par la Ligue élite canadienne de basketball

La ville de Québec est un lieu à haut potentiel pour le basketball au Canada et nous avons hâte de nous associer à Gestev pour y présenter le Duel de la LECB, a déclaré Mike Morreale, commissaire et cofondateur de la Ligue élite canadienne de basketball, dans un communiqué de presse. C’est une occasion fantastique de présenter les plus grandes vedettes de notre ligue dans des installations de première classe comme le Centre Vidéotron et de continuer à faire grandir la communauté québécoise de basketball qui est en pleine croissance.

Les spectateurs sont invités le 26 août prochain au Centre Vidéotron. Une prévente sera offerte aux abonnés de l’infolettre du Centre Vidéotron dès midi [jeudi], alors que la mise en vente au grand public débutera vendredi 9 juin dès midi , informe la directrice des communications de la firme Gestev, organisatrice de l’événement, Marie-Michelle Gagné.

Le match sera aussi diffusé en direct à l’échelle nationale sur TSN, RDS.ca et CEBL+.

Mike Morreale, commissaire et cofondateur de la LECB, Martin Tremblay, chef de l’exploitation du Groupe sports et divertissement de Quebecor et Annie Larouche, vice-présidente aux opérations de l’Alliance de Montréal. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Martin

Une discipline de plus en plus populaire

La Ligue élite canadienne de basketball a lancé sa première saison en 2019. La ligue a mis en vedette plus de 40 joueurs, entraîneurs et membres du personnel de la direction nés au Québec, en plus d’ajouter sa première franchise québécoise en 2021 avec la création de l’Alliance de Montréal , peut-on lire dans le communiqué de presse.

Depuis le déménagement de l’Académie d’Alma à Québec, la création d’une nouvelle équipe de basketball professionnel pourrait être possible. L'homme derrière le projet, Cyrille Poitevineau Millin, assurait récemment qu'elle serait en action dès décembre.

Le basketball est en ascension au Québec et ce sport jeune, festif, rassembleur, qui met de l’avant la diversité, a plus que sa place dans notre marché , assure Martin Tremblay, chef de l’exploitation du Groupe Sports et divertissement de Québecor.