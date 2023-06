Nickelback redémarre la machine avec Get Rollin’

Il y aura du feu et de la pyrotechnie. On choisit les pièces actuellement. On dépoussière les vieilles chansons , explique Chad Kroeger.

Il y a des divans un peu partout sur scène, comme dans un salon, et tous les soirs on est assis jusqu’à 2 h du matin et on repasse le spectacle en revue.

La scénographie du nouveau spectacle de Nickelback, «Get Rollin'», sous le signe des vacances. Photo : Radio-Canada / Hans Campbell

On se rappelle que la formation canadienne devait jouer au Festival d’été en 2015, mais avait dû annuler à cause d’une opération aux cordes vocales que devait subir Chad Kroeger.

Je sonne toujours comme le gars de Nickelback , se réjouit Kroeger, qui avoue avoir craint que sa voix ne change. J’ai eu très peur. Quand ils m'ont dit que je devais me faire opérer, ils m’ont aussi dit qu’ils ne savaient pas comment j’allais ressortir de l’opération. Ils m’ont juste assuré que j’allais pouvoir parler.

Le leader de Nickelback Chad Kroeger Photo : Radio-Canada / Hans Campbell

Get Rollin', un album de pandémie

Comme plusieurs, le groupe a profité de la pandémie pour écrire et composer les chansons du nouvel album Get Rollin’.

Le côté positif de tout ça était l'absence de contraintes de temps. C’était merveilleux. Vous savez, jusqu'à ce moment-là, ç'a toujours été : un album, on tourne des vidéos, on part en tournée et on dit au revoir à sa maison pour les deux prochaines années. C’était bien de briser ce cycle qui dure depuis 20 ans.

Nickelback lors de son intronisation au Panthéon de la musique canadienne, en mars Photo : (Timothy Matwey/The Canadian Press)

Vingt ans de succès qui ont été soulignés cette année avec l’intronisation du groupe au Panthéon de la musique canadienne. L’événement le plus marquant à ce jour pour Nickelback.

J’ai toujours pensé que ce genre d’honneur allait aux artistes plus chevronnés. J’étais sous le choc de recevoir ça. Ce fut un moment tellement important. On va le chérir toute notre vie , racontent le chanteur et le guitariste Ryan Peak, qui ne réalisent que maintenant l’ampleur de l’honneur.

« Je marchais dans le stationnement du Home Dépôt la semaine dernière et ça m’a frappé. Holy shit! On est au Panthéon! » — Une citation de Ryan Peake, guitariste de Nickelback

Répertoire et premières parties surprises

Chad Kroeger assure que le spectacle sera composé de leurs succès et des pièces du nouvel album. Oui, il y aura quelques pièces acoustiques , lorsque la question lui a été posée. Mais on ne va pas tout dévoiler maintenant, on doit se garder des surprises.

Le guitariste de Nickelback Ryan Peake Photo : Radio-Canada / Hans Campbell

En parlant de surprise, il y a le choix d’avoir demandé aux artistes country Brantley Gilbert et Josh Ross d’assurer leur première partie. Brantley est plus country rock , précise Kroeger.

Honnêtement, j’étais fatigué de retourner aux mêmes six artistes qui ouvrent pour nous. Je voulais que le spectacle soit différent, et, peut-être, attirer un nouveau public.

La tournée débute au Centre Vidéotron, lundi.