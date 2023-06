Sortie de route d’un camion : deux résidences lourdement endommagées à Marsoui

Vers 8 h 25, un camion chargé de billots de bois s’est renversé dans une courbe de la rue Principale. La Sûreté du Québec (SQ) précise que le conducteur du camion n’a pas subi de blessures, mais que des dommages matériels importants ont été constatés.

Suivant le renversement du chargement de bois, il y a deux résidences situées en bordure de la route qui ont été lourdement endommagées , explique le porte-parole de la SQ , Claude Doiron.

On ignorait, au moment d’écrire ces mots, si les occupants des deux résidences étaient sur place au moment de l’accident. Les autorités policières ne pouvaient pas non plus préciser les raisons de ce déversement.

Une enquête policière est toutefois en cours afin de faire la lumière sur les événements.

La route 132 a été fermée dans le secteur concerné pendant quelques minutes jeudi matin. La circulation a depuis repris en alternance.