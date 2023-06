La réouverture du pont Touzel prévue pour 11 h jeudi

La conseillère en communication pour le MTQ , Sarah Gaudreault, rappelle que les véhicules autorisés sont ceux munis de deux essieux et qui pèsent moins de 4500 kg.

Une fissure avait été découverte mardi dernier sur le pont Touzel, ce qui avait poussé le MTQ à fermer d'urgence l'infrastructure. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Gracieuseté du ministère des Transports et de la Mobilité durable

Les véhicules qui pourront traverser sont les automobiles, les véhicules utilitaires sport, les minifourgonnettes et les motocyclettes.

Les chauffeurs de remorques, d’autobus, de minibus, de véhicules agricoles et de camions lourds devront faire demi-tour s’ils tentent de traverser le pont. Le MTQ assure qu'une surveillance sera faite aux abords du pont Touzel afin de s'assurer du bon déroulement de la réouverture, en collaboration avec la Sûreté du Québec (SQ).

Réouverture partielle du Pont Touzel ÉMISSION ICI PREMIÈRE • Bonjour la Côte Réouverture partielle du Pont Touzel. Contenu audio de 7 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 7 minutes

Fermeture ponctuelle du pont

Depuis la fermeture du pont, il y a plus d'une semaine, les stations d’essence de la Minganie limitent leurs ventes de carburant de façon préventive.

Pour atténuer la situation, un tuyau entre deux camions-citernes de part et d'autre du pont Touzel a également été installé mardi dernier pour permettre de ravitailler la région de la région en essence.

Sarah Gaudreault affirme que des fermetures ponctuelles seront donc nécessaires pour poursuivre l’alimentation en carburant.

Un tuyau entre deux camions citernes de part et d'autre du pont Touzel a été installé pour permettre de ravitailler la région de la Minganie en essence. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Quand on parle de fermeture ponctuelle, je parle de quelques heures au cours des prochains jours. On va essayer de le faire selon un horaire régulier, parce qu’on veut justement éviter que quelqu'un se présente au pont et qu’il attende des heures avant de passer , rassure-t-elle.

En ce qui a trait au pont aérien pour ravitailler les communautés, Sarah Gaudreault indique qu'il demeurera en place aussi longtemps que nécessaire.

Toutefois, le pont aérien pour transporter des passagers prendra fin samedi.

La conseillère en communication pour le MTQ, Sarah Gaudreault (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Les réservations ont été abolies et elles sont remplacées par un service de type premier arrivé, premier servi, toujours à l'exception des patients qui sont référés par un centre de santé , affirme Mme Gaudreault.

Les usagers peuvent toujours composer le 1 877 644-4545, afin de connaître l’horaire des vols et l’endroit où se présenter.