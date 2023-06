La qualité de l’air s’améliore dans la région, des activités reprennent

Les résidents de la région de la capitale nationale se sont réveillés, jeudi, avec un ciel sans fumée et un risque d'incendie réduit, même s’il reste toujours élevé. Cela permet à certaines activités de reprendre.

Les feux de forêt dans la région de la capitale nationale et aux alentours ont fait grimper la pollution atmosphérique en flèche, mardi et mercredi, ce qui a incité les écoles, les organisations sportives et d'autres organismes à prendre des mesures pour réduire au minimum le temps passé à l'extérieur.

Jeudi, les niveaux de pollution atmosphérique sont redevenus faibles et devraient le rester à Cornwall, à Ottawa et à Gatineau. À Belleville et à Kingston, ils sont modérés.

Une personne admire la vue depuis l'Arboretum du Dominion à Ottawa pendant le long week-end de la fête de la Reine 2023. Le ciel bleu est revenu dans la capitale, jeudi, du moins temporairement. Photo : La Presse canadienne / Spencer Colby

À Cornwall et à Ottawa, le risque va repasser à modéré dans la journée de vendredi et en soirée. Kingston, en revanche, devrait bénéficier d'un bref répit au cours de la journée de vendredi, avant de revenir à un risque modéré, vendredi soir. Un retour à des niveaux de risque élevés n'est pas prévu pour le moment.

Environnement Canada a levé ses avertissements de smog à Gatineau et dans les environs. Il n'y a pas d'alerte à la qualité de l'air pour la région de la capitale nationale et les régions situées au nord, au sud et à l'est, tandis que les communautés situées à l'ouest font toujours l'objet de bulletins spéciaux sur la qualité de l'air en lien avec les risques générés par la fumée.

Les prévisions pour Pembroke, par exemple, font état d'une fumée généralisée, jeudi matin, qui se transformera en fumée plus éparse de jeudi après-midi à vendredi.

Les activités peuvent reprendre, mais il faut rester attentif

Environnement Canada ne recommande pas nécessairement au grand public de limiter ses activités extérieures lorsque le risque de pollution atmosphérique est modéré, sauf si des symptômes de problèmes respiratoires se font sentir.

Les personnes à risque, comme les personnes âgées, les jeunes enfants et les femmes enceintes, doivent toutefois envisager de passer moins de temps à l'extérieur si elles ressentent les effets de la pollution.

La qualité de l'air à faible risque ne nécessite aucune précaution.

La fumée recouvre le centre d'Ottawa, y compris cette vue d'un drone des quartiers du marché By et de la Basse-Ville, mercredi après-midi. Photo : Radio-Canada / Raphaël Tremblay

L'amélioration de la qualité de l'air, jeudi, permet à certaines activités de reprendre.

La Ville de Gatineau a notamment annoncé la réouverture des centres de location dans les centres de plein air, des écocentres à compter de midi, du centre de transbordement, de la distribution et de la réparation des bacs de matières résiduelles et des activités sur les terrains sportifs municipaux extérieures, comme le baseball, le soccer, le tennis et le pickleball.

La Ville effectue une vigie quotidienne de la situation. Elle informera de nouveau la population si de nouvelles fermetures sont nécessaires , précise la Municipalité par voie de communiqué.

La Ville d'Ottawa a elle aussi annoncé la reprise des programmes récréatifs extérieurs, jeudi.

De leur côté, plusieurs conseils scolaires des deux côtés de la rivière des Outaouais, comme le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (CECCE), ont procédé à la levée des restrictions mises en place mardi qui prévoyaient l'annulation des activités extérieures en raison de la mauvaise qualité de l’air.

En revanche, le club de vélo d'Ottawa a décidé de reporter son tour de cyclisme Rideau Lakes, qui devait avoir lieu les 9 et 10 juin. Il aura finalement lieu les 29 et 30 juillet.

Les incendies de l'est de l'Ontario toujours en activité

En ce qui concerne les incendies proprement dits, cinq d'entre eux brûlent toujours dans l'est de l'Ontario et l'ouest du Québec.

Toutefois, les trois incendies de l'est de l'Ontario sont désormais considérés comme maîtrisés par la province : un autour du lac Centennial dans le canton du Grand Madawaska, et deux dans le parc Algonquin à l'ouest de Petawawa.

Le risque d'incendie dans les régions de l'est de l'Ontario est passé d'extrême à élevé, selon l’évaluation du ministère des Richesses naturelles et des Forêts .

Les deux incendies dans le Pontiac - l'un au nord-ouest de Gracefield, l'autre au nord de Fort-Coulonge - sont toujours considérés par le Québec comme étant non maîtrisés, mais le risque d'incendie dans cette région est passé d'extrême à très élevé.

Un bombardier d'eau largue de l'eau sur un incendie près du lac Centennial dans le canton du Grand Madawaska, à l'ouest d'Ottawa, en début de semaine. Le canton indique que l'incendie est en phase de nettoyage. Photo : Facebook/South Frontenac Fire and Rescue

La communauté de Kitigan Zibi se prépare à une éventuelle évacuation. Les personnes évacuées d'autres communautés algonquines ont été envoyées à Maniwaki, Gatineau et Ottawa, et pourraient ne pas pouvoir rentrer chez elles avant la semaine prochaine.

La fumée provient également d'incendies plus au nord, la saison des incendies étant jusqu’ici pire que d'habitude.

La province a mis en place une interdiction de feu pour le comté de Renfrew. Ottawa, qui ne se trouve pas dans l'une des régions touchées par des deux en Ontario, a sa propre interdiction de feu, tout comme Kingston et de nombreuses autres municipalités. Le Québec a restreint l'accès à certaines forêts et à certains parcs.