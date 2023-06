Trois boxeurs de l’Outaouais en vedette à Gatineau le 8 septembre

Trois boxeurs de l’Outaouais auront la chance, le 8 septembre, de mettre les gants devant parents et amis à l’occasion d'un deuxième gala organisé par le promoteur Eye of the Tiger, au Casino du Lac-Leamy.

Alexandre Gaumont (8-0, 6 K.-O.), Vanessa Lepage-Joanisse (5-1, 2 K.-O.) et Harley-David O'Reilly (1-0 K.-O.) seront en action dans un gala mettant en vedette l’Albertain Steve Claggett, un protégé d’Eye of the Tiger qui est, depuis le 1er juin, le champion NABF des super-légers.

Entre 2017 et 2022, aucun gala de boxe professionnel n’a été organisé en Outaouais. Eye of the Tiger a orchestré le grand retour, en octobre dernier, dans une soirée réussie où Alexandre Gaumont et Harley-David O'Reilly ont remporté leur combat.

Le second avait aussitôt annoncé sa retraite, après avoir passé un retentissant K.-O. à Hubert Poulin, un pugiliste aussi connu pour ses combats disputés sur la patinoire dans la Ligue nord-américaine de hockey. Mais le Gatinois de 33 ans a visiblement encore la piqûre pour accepter l’invitation du promoteur.

Harley-David O'Reilly a lâché un immense cri de joie en direction de la foule dans les secondes qui ont suivi la fin de son combat à Gatineau. (Photo d'archives) Photo : Eye of the Tiger Management / Vincent Ethier

Quant à Alexandre Gaumont, ce gala est une autre occasion de bâtir sa renommée dans son patelin. La fierté du secteur de Buckingham marche ouvertement dans les pas de Gaétan Hart, une autre légende du même coin de pays qui suit de près la carrière du pugiliste de 27 ans qui est dirigé par son père Marcellin.

C’est maintenant Alexandre qui marche dans les pas [de Gaétan Hart] pour faire revivre la boxe à Gatineau. Sa volonté de gagner et tous les efforts qu’il a mis au gym dans les derniers mois se refléteront à nouveau le 8 septembre , a dit le père par voie de communiqué, précisant que l’ancien champion sera aux abords du ring.

Alexandre Gaumont (troisième à partir de la gauche) peut compter sur l'appui de la légende Gaétan Hart, qui vient également du secteur de Buckingham. (Photo d'archives) Photo : Vincent Ethier Photography

Pour la boxeuse de Saint-André-Avellin, Vanessa Lepage-Joanisse, ce sera aussi son deuxième combat au Casino du Lac-Leamy. Son premier remonte à 2016, où elle l’avait emporté quelques mois avant de se tenir loin de la boxe pendant près de six ans.

La principale intéressée a renoué avec l’action dans les derniers mois, signant la victoire à deux reprises en autant de duels.

Ce sera une soirée mémorable! Enfin les gens de l'Outaouais, y compris ceux de ma ville d’adoption, Mont-Laurier, pourront assister à mon combat. Je suis présentement en entraînement pour prendre de la masse tout en gardant mon poids, et j'ai hâte de vous montrer une Vany encore plus forte et plus explosive dans le ring!