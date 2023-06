Les petits partis albertains en pleine introspection après leurs résultats décevants

Les Albertains ont élu 48 candidats du Parti conservateur uni (PCU), 38 du Nouveau Parti démocratique (NPD) et une candidate indépendante. Les autres partis n'ont pas réussi à faire élire un seul député, un résultat identique aux dernières élections, en 2019.

Le Parti albertain et le Parti libéral de l’Alberta constatent même une chute de leur électorat. En 2019, les candidats libéraux avaient recueilli 18 474 votes. En 2023, ils n'ont ont obtenu que 4282.

Au total, 1 763 441 votes valides ont été comptés par Élections Alberta.

Le Parti albertain accuse une chute encore plus vertigineuse de son électorat. Le nombre des suffrages entre les deux élections est passé de 171 988 (2019) à 12 715 (2023).

Le chef du Parti albertain, Barry Morishita, qui a été candidat pour la circonscription de Brooks-Medicine Hat, s’interroge sur l’avenir de son parti et de son leadership. Il compte y réfléchir cet été avant de prendre une décision.

« Mes finances ont pris un coup. Je ne suis pas en position de faire ça tout le temps. » — Une citation de Barry Morishita, chef du Parti albertain

En raison de mon âge et de ma situation financière, je dirais qu’il est peu probable que je sois encore le chef du parti durant les prochaines quatre années , dit-il.

John Roggeveen, le chef du Parti libéral, est déçu qu’aucun candidat libéral n'ait été élu et croit maintenant que le parti doit changer. Selon lui, les libéraux doivent collaborer avec le Parti albertain et le Parti vert. Les choses resteront les mêmes dans quatre ans si nous ne changeons pas , croit-il.

John Roggeveen, le chef du Parti libéral de l'Alberta, croit que son parti doit changer de stratégies pour continuer à survivre. Photo : Fournie par le Parti libéral de l'Alberta

Les deux chefs ajoutent que la présence d’un troisième parti au sein de la législature équilibrerait les pouvoirs entre le PCU et le NPD .

Barry Morishita rappelle que l’avenir du Parti albertain sera décidé par son conseil d’administration, mais il se demande si le parti aura les moyens financiers et le nombre de bénévoles nécessaire pour participer aux prochaines élections ou s’il devra fusionner avec d’autres partis : nous devons changer de stratégie.

Les verts 3e, loin derrière le PCU et le NPD

Le Parti vert de l’Alberta a obtenu la troisième plus grande part des votes avec 14 085 suffrages, presque le double de ce que ses candidats ont reçu il y a quatre ans.

Selon Jordan Wilkie, l'augmentation du nombre de votes montre que son parti est sur la voie de la progression. Photo : compte Twitter du Parti vert de l'Alberta

Son chef Jordan Wilkie affirme que cette augmentation démontre que le parti a une bonne stratégie, car le PCU et NPD ont passé plus de temps à se critiquer durant la campagne alors que son parti a préféré présenter une vision sociétale et politique progressiste.

Quant à la collaboration avec d’autres partis, il affirme avoir approché Barry Morishita et John Roggeveen pour faire cette proposition après être devenu chef de son parti, mais que les deux autres chefs avaient refusé.

Avec des informations de Michelle Bellefontaine