Feux de forêt : la mairesse de Chibougamau se fait rassurante

Le feu 334 qui nous inquiète reste relativement stable. C’est sûr que c’est encourageant. On attend de voir ce qui va se passer avec la météo. La solution, c’est la pluie , a résumé la mairesse, en entrevue à l’émission C’est jamais pareil.

À Chibougamau, une odeur de fumée plane. Selon Manon Cyr, il n’y a pas de danger pour les maisons et les infrastructures à l’heure actuelle.

Ville fantôme

Après le départ des citoyens, Chibougamau a pris des airs de ville fantôme.

C’est assez ordinaire. Ça ressemble pas mal à un village fantôme. On reste positifs et optimistes , dit celle qui tient le fort et qui se dit bien entourée.

Les autorités municipales, de santé et de sécurité publique sont sur les lieux afin d’intervenir en cas de besoin.

On ne fait pas de longues nuits, mais au moins on réussit à dormir. On s’organise parce qu’on ne sait pas combien de temps ça va prendre. […] J’ai dit à ma famille d’arrêter de m’appeler. J’ai dit à Maman : dis-leur que tout va bien , a raconté la première magistrate de Chibougamau.

Manon Cyr se rend à Roberval en avion jeudi matin pour prendre part à un point de presse.

La mairesse de Chibougamau, Manon Cyr, a indiqué que les résidents devront attendre avant au moins samedi pour réintégrer leur domicile. Photo : Radio-Canada

Quelques récalcitrants ont choisi de ne pas quitter les lieux. La municipalité est en discussion avec eux pour tenter de les convaincre de partir, pour leur propre sécurité.

La Ville demeure sous haute surveillance avec la présence de nombreux policiers de la Sûreté du Québec.

Aujourd’hui, les nouvelles semblent bonnes. Mais je fais attention à ce que je dis. Les vents peuvent tourner à tout moment. Ça va bien, mais il faut prendre ça un jour à la fois, même une heure à la fois , prévient la mairesse.

La SOPFEU fait le point

Si le feu 334 continue de brûler et a maintenant ravagé 78 000 hectares de forêt, comparativement à 50 000 hectares mercredi, il ne s’est toutefois pas rapproché de la municipalité. Sa propagation s’est faite en largeur.

On a réussi à lui tenir la tête, le feu , image Josée Poitras, porte-parole de la SOPFEU .

Le feu #334 se trouve à une vingtaine de kilomètres de Chibougamau. Photo : Capture d'écran

Le feu se trouve toujours à une vingtaine de kilomètres de Chibougamau.

L’Abitibi sous surveillance

L’Abitibi-Témiscamingue inquiète toujours la SOPFEU . Josée Poitras rappelle que 132 000 hectares de forêt ont été brûlés dans le secteur de Senneterre.

Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, le taux d’humidité a augmenté, ce qui devrait contribuer à contenir le feu dans le secteur de Notre-Dame-de-Lorette, où une trentaine de pompiers prêteront main forte aujourd’hui.

Une centaine de pompiers français arrivent aujourd’hui au Québec. Après une séance de formation, ils se dirigeront vers Roberval, où ils aideront à combattre les feux.