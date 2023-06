Ah, c'est un grand honneur pour moi , dit-il, ému.

Né à Dieppe, il s'est intéressé dès son enfance aux chevaux dans la ferme familiale. Les Barrieau étaient bien connus dans l'univers des courses et le jeune Gilles a vite eu le goût de leur emboîter le pas.

J'ai quitté l'école au grade 9 pour poursuivre ma carrière. J'avais commencé avec mon père. J'avais déménagé à Saint-Jean. J'avais un oncle, Marcel, qui avait une grande écurie. Je m’intéressais pas mal à suivre ça , relate Gilles Barrieau.

Son oncle Marcel Barrieau était dans les années 1990 l’un des meilleurs dans cette discipline sportive. Il a remporté des bourses totalisant plus de 5 millions de dollars. Le jeune Gilles a beaucoup appris de lui.

Tu te lèves à 6 h 30 tous les matins. Il faut jogger tous les jours. Puis, on court deux fois par semaine , a précisé Gilles Barrieau durant une entrevue accordée à l’âge de 29 ans.

Premier au fil d'arrivée plus de 5000 fois

Dans son uniforme vert, orange et blanc qui le distingue, Gilles Barrieau a remporté plus de 5000 courses comme conducteur. Ses gains s’élèvent à plus de 10 millions de dollars.

Il ressent la satisfaction d'avoir accompli quelque chose en équipe.

J'aime vraiment ça. Gagner 5000 courses, c'est quelque chose que je ne croyais pas pouvoir faire. Puis c'est venu , dit-il.

Gilles Barrieau revient sur les moments marquants de sa carrière. Photo : Radio-Canada

J’ai eu de bons chevaux à mener et de bons propriétaires qui achetaient de bons chevaux. Les entraîneurs et les palefreniers, tout est inclus là-dedans , souligne-t-il.

Âgé de 59 ans, Gilles Barrieau est toujours actif dans le monde des courses. Il vit à l'Île-du-Prince-Édouard, où le sport a encore la cote, et il aimerait bien un jour voir les courses sous harnais revenir ailleurs dans les Maritimes.

D’après un reportage de François Le Blanc