Selon les conclusions du Bureau du coroner, la fermeture de l'urgence de Coaticook et l'absence d'ambulances sur le territoire n'ont pas été des facteurs déterminants dans la mort d'un octogénaire en août dernier sur le site de Foresta Lumina .

Dans son rapport d'investigation publié jeudi, le docteur John Westerlund s'est intéressé aux raisons qui ont mené à l'arrêt cardiaque de l'homme de 81 ans, ainsi qu'à la signification du délai d'arrivée des ambulanciers et de la fermeture de l'urgence locale.

Le docteur Westerlund déduit d'abord que la victime, originaire de Rivière-du-Loup, était à risque de subir un tel événement.

Selon lui, c'est la confusion sur la scène et le temps d'attente de 10 minutes entre l'arrêt cardiaque et l'administration d'un premier choc à l'aide d'un défibrillateur qui sont les facteurs les plus déterminants pour expliquer le décès.

Il précise aussi que même une ambulance postée à Coaticook aurait eu de la difficulté à arriver auprès de [la victime] en dedans de 10 minutes .

Rappelons qu'en soirée le 14 août dernier, une ambulance de Sherbrooke est arrivée 23 minutes après avoir reçu l’appel et que l'octogénaire avait dû être transporté jusqu'à une urgence de Sherbrooke.

À la suite d'un reportage, le coroner avait décidé de faire la lumière sur les circonstances du drame.