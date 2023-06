Une trentaine d’évacués des feux de forêt ont quitté les centres d’hébergement de Saguenay

En entrevue à l’émission C’est jamais pareil, le porte-parole de la Ville, Martin Lavoie, a expliqué que les évacués qui ont quitté les centres temporaires l’ont probablement fait pour aller trouver refuge chez des membres de leur famille qui habitent à proximité.

Martin Lavoie a dressé un bilan positif de la nuit dernière. Les centaines d’évacués ont pu passer la nuit dans des dortoirs aménagés au Centre Georges-Vézina, au Cégep de Chicoutimi et à l’aréna de l’Université du Québec à Chicoutimi.

Mercredi soir, des citoyens de Saguenay se sont présentés en grand nombre aux centres d’hébergement avec des denrées ou pour offrir de prêter main-forte comme bénévoles.

Si cet élan de générosité est apprécié des autorités, Martin Lavoie rappelle que tout a été mis en œuvre pour subvenir aux besoins des sinistrés.

Il rappelle qu’en raison de la déclaration d’état d’urgence par le gouvernement du Québec, tous les frais nécessaires à l’achat de biens et services seront remboursés par Québec, qu’il s’agisse de nourriture ou de vêtements.

Martin Lavoie réitère que la meilleure façon d’aider est de faire un don à l’organisme Centraide Abitibi-Témiscamingue et Nord-du-Québec.

« S’il y avait des besoins, on va les spécifier en diffusant un communiqué. Pour l’instant, on a du personnel suffisamment pour opérer les trois centres d’hébergement. » — Une citation de Martin Lavoie, porte-parole, Ville de Saguenay

La Ville ne s’attend pas à recevoir d’autres évacués.

On reste à l’écoute des demandes qui pourraient nous être adressées , conclut Martin Lavoie.

Tout roule rondement à Roberval

La situation est revenue au calme jeudi matin à Roberval, où la majorité des 7500 résidents de Chibougamau évacués mardi soir se sont dirigés.

Peu de personnes ont passé la nuit dernière au centre d’hébergement aménagé au centre sportif Benoît-Lévesque. La plupart ont trouvé refuge chez des proches ou chez des gens qui ont généreusement offert de l’hébergement.

Chibougamau est complètement déserte après avoir été évacuée mardi soir. Photo : Radio-Canada / Billy Gaudreault

Des repas sont servis gratuitement dans l’aréna pour les sinistrés. Des personnes à l’état de santé précaire en provenance d'Opitciwan devaient aussi être accueillies à Mashteuiatsh, mais pour l’instant, c’est le calme plat dans la communauté innue du Lac-Saint-Jean.

Une partie des 125 personnes évacuées hier se trouve au Château Roberval. Le reste est hébergé au Manoir Roberval et certains à Saint-Félicien. Environ 200 personnes étaient attendues hier, mais une bonne partie n’a pas voulu quitter la communauté.

Les membres de la communauté d’Opitciwan sont accompagnés par des intervenants du centre Mamik Lac Saint-Jean. La directrice, Mélanie Boivin, explique que tout est mis en œuvre pour veiller au bien-être des personnes évacuées.

Toute la journée encore aujourd’hui [jeudi] on va aller à leur rencontre. Ils vont être rencontrés par une infirmière sur place. On poursuit notre travail sur le terrain en collaboration avec les membres de la communauté qui sont sur place. On surveille le pouls de l’état de santé physique et mental de notre population , a-t-elle expliqué.

Les représentants de la ville de Chibougamau feront le point à 10 h et le ministre de la Sécurité publique du Québec, François Bonnardel, sera à Roberval pour s’adresser aux médias à 11 h 15. Il sera accompagné de la ministre responsable de la région, Andrée Laforest, et de la députée de Roberval, Nancy Guillemette.

Avec les informations de Mélyssa Gagnon, Nicolas Saint-Pierre et Mélissa Paradis