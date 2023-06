Feux de forêt : une semaine de combat pour protéger Normétal et Lebel-sur-Quévillon

Les feux de forêts de l’Abitibi et du Nord-du-Québec brûlent depuis une semaine et gagnent du terrain.

Experts, élus et citoyens surveillent de près l’état des feux. Certains se réveillent d’une 6e nuit dans des lieux d’accueil où règnent entraide et inquiétude.

La priorité c’est toujours la protection des vies humaines et des infrastructures , rappelle Cathy Elliott Morneau, porte-parole de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU).

Aidée des pompiers municipaux, la SOPFEU maintient la pression sur les incendies. Une vingtaine de pompiers du Nouveau-Brunswick sont attendus en Abitibi aujourd’hui.

Le personnel qui combat les feux de forêt en Abitibi-Ouest a notamment pratiqué cette tranchée en catastrophe dans l'espoir de freiner l'avancée d'un incendie et de sauver une ligne électrique. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Des avions des États-Unis survolent l’Abitibi-Ouest. Les flammes se trouvent à 500 mètres de Normétal.

« C’est le calme avant la tempête parce qu’on sait que le feu reprend énormément de vigueur dans l’avant-midi et dans l’après-midi. » — Une citation de Normand Lagrange, directeur général de la MRC d’Abitibi-Ouest

Les quelques gouttes de pluie reçues mercredi soir en Abitibi-Ouest n’ont pas suffi à donner du répit aux pompiers. Les feux sont tellement intenses que ça prendra quelques jours de pluie pour que l’humidité relative augmente , se désole Cathy Elliott Morneau.

Le paysage est calme où cet avion-citerne fait le plein d'eau avant de retourner vers les feux de forêt. Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier

L’entraide est telle que la population est prête à donner des vêtements, de la nourriture, prendre soin des animaux domestiques et des animaux de ferme et suivre une formation pour appuyer les pompiers forestiers.

Cette semaine, un groupe de 25 volontaires de Pikogan et Lac-Simon sont formés dans les Laurentides pour prêter main-forte à la SOPFEU.

Nord-du-Québec

Les deux feux de forêt sous haute surveillance ont fusionné près de Lebel-sur-Quévillon. Les installations ne sont pas menacée pour l’instant selon la SOPFEU. La municipalité compte environ 2000 habitants. Ils ont reçu l’ordre d’évacuer vendredi dernier.

Les quelque 5500 personnes de Chibougamau devront attendre au moins jusqu'à samedi avant de regagner leur domicile.

Les réfugiés suivent de près la situation des feux de forêt près de leur municipalité et dans les environs.

Je m’y attendais un petit peu qu'on parte quelques jours , témoigne Stéphane McKenzie de Chibougamau. Il a trouvé refuge avec sa famille à lac Bouchette au Saguenay–Lac-Saint-Jean. On reste en dedans et on ferme les portes , a-t-il ajouté à l'émission Des matins en or.

Le ciel de Senneterre était orangé tant la fumée était épaisse en après-midi le 6 juin. Photo : Radio-Canada / Jonathan Dupaul

À Chapais, il a été recommandé aux personnes ayant des ennuis de santé de quitter la municipalité temporairement.

Les pilotes d’avion-citerne sont sollicités dans le combat des incendies au Québec et dans l’ouest du pays. Certains craignent toutefois de manquer de personnel.

Qualité de l’air

Des concentrations de particules fines s'échappant des feux de forêt ont pour effet de dégrader la qualité de l’air.

De la fumée généralisée se propage sur le territoire, même dans les municipalités situées à plusieurs kilomètres des feux de forêt. L’avertissement de smog d’Environnement Canada est encore en vigueur.

La Dre Claudel Pétrin-Desrosiers, médecin de famille et présidente de l'Association québécoise des médecins pour l'environnement, rappelle que des personnes à risque pourraient avoir davantage de difficultés à respirer.

La Dre Claudel Pétrin-Desrosiers suggère de réduire la pollution d’autres sources dans les industries et d’utiliser le transport en commun lorsque c’est possible pour la population.

Être évacué rapidement de chez soi c’est quelque chose qui n’est pas évident. Ça vient avec un stress important. Je pense qu’on doit démontrer une forme d’empathie envers ces gens-là. Après, il faut globalement au en tant que population au Québec, il faut se rappeler notre rôle à jouer dans la lutte aux changements climatiques. On a du retard sur nos plans de réduction à la source des émissions de gaz à effet de serre , a-t-elle noté à l’émission Ça vaut le retour.

À La Reine en Abitibi-Ouest, la Municipalité a invité ses citoyens à quitter par mesures préventives.

Il est recommandé d’éviter les activités à l’extérieur et de fermer les fenêtres lorsque la qualité de l’air est mauvaise.

Infrastructures

La route 117 dans la réserve faunique est sous surveillance. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable demande aux automobilistes de revoir leurs déplacements.

Mercredi soir, de la fumée dans le secteur réduisait la visibilité. Des animaux peuvent aussi se retrouver sur le réseau routier.

Les infrastructures de Bell et Télébec ont été affectées par les feux de forêt. Des communautés dans le Nord-du-Québec ont observé un ralentissement ou des coupures du réseau Internet et la téléphonie résidentielle. Bell assure avoir rétabli les services.