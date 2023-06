Mobilisation pour évacuer des animaux de ferme

Bien qu'il soit difficile pour l'Union des producteurs agricoles (UPA) en Abitibi-Témiscamingue d'évaluer le nombre exact d'animaux relocalisés, on sait que ce sont des centaines de bovins, de poules, de porcs et de chevaux qui ont été déplacés jusqu’à maintenant.

Les animaux évacués proviennent principalement de fermes situées dans les municipalités de Normétal, Dupuy, La Reine et Saint-Lambert, en Abitibi-Ouest.

Il y a des producteurs qui sont prêts à en accueillir 30, 40 ou 50, d’autres moins. Il y a même des producteurs qui ont levé la main au Témiscamingue s’il manquait de place , souligne le président de l'UPA en Abitibi-Témiscamingue, Pascal Rheault.

Des vaches et leurs veaux sont transportés chez des producteurs plus au sud d’où sévissent les feux de forêt, du côté de Palmarolle et de Cloutier, notamment.

Un casse-tête nécessaire

Audrey Drouin, de la ferme SG Noël SENC, coordonne une partie des opérations et a accueilli jusqu'à présent 200 bovins dans ses installations de La Sarre et de Sainte-Germaine-Boulé.

La productrice agricole ne s’en cache pas : beaucoup d’efforts sont déployés par tous les gens impliqués.

« On met notre travail quotidien de côté et on est tout le monde avec nos camions et nos remorques, un derrière l'autre. On remplit les remorques et on transporte. Si, aujourd'hui, le feu avance ou recule, il va falloir évacuer possiblement 500 bêtes. Ça va être une grosse journée », prévoyait Mme Drouin.

Certaines vaches sont plus nerveuses d’embarquer dans une remorque et d’autres sont en période de naissance, ce qui complique les déplacements. Il y en a qui sont en train d’avoir leurs veaux et ça demande de la surveillance. C’est un stress énorme pour les animaux , fait remarquer Audrey Drouin.

Des enjeux alimentaires et financiers

De son côté, Pascal Rheault s'inquiète des répercussions pour les producteurs.

Le retour à la normale va être extrêmement difficile. Il y a des coûts à ça. Les producteurs, présentement, supportent des coûts énormes. On espère donc que les gouvernements vont nous appuyer là-dedans financièrement, signale-t-il.

Les producteurs qui doivent relocaliser leurs troupeaux, tout comme ceux qui les hébergent, composent avec des dépenses supplémentaires en nourriture, en salaire et en transport.

Le foin demeure une préoccupation pour les producteurs agricoles. C’est sec pour tout le monde. Le foin ne pousse pas. On va avoir des problèmes cet été, même s’il n’y avait pas de feux en ce moment , prévient Audrey Drouin.

L’UPA régionale a lancé un appel à tous sur sa page Facebook afin de trouver du foin pour nourrir les vaches évacuées. Des agriculteurs de partout au Québec ont répondu à la publication.

Les troupeaux de bovins relocalisés dans d’autres fermes sont séparés des autres afin d’éviter au maximum les contaminations.