Une lutte de tous les instants pour sauver Normétal

La lutte était vive, mercredi en fin de journée et en soirée, pour éviter que le feu de forêt qui fait rage en Abitibi-Ouest n’atteigne le village de Normétal.

Mélanie Morin, porte-parole de la SOPFEU (Société de protection des forêts contre le feu), indiquait que l’incendie n’était plus qu’à 500 mètres de la municipalité, sur le flanc est.

Nos équipes au sol ont dû se retirer du front pour leur sécurité, mais des coupe-feux ont été faits et le travail se poursuit du haut des airs avec des avions-citernes et des hélicoptères. Les prochaines heures vont être critiques , mentionnait-elle à l’émission Ça vaut le retour.

Avec un incendie aussi agressif, ça va prendre de la pluie pour nous aider. Ça nous donnerait ensuite une plus grande force de frappe , a ajouté Mme Morin en soulignant que les feux de forêt sont devenus plus actifs dans ce secteur au cours des derniers jours à cause des forts vents.

Comme un cadeau du ciel, un peu de pluie est justement tombée sur l'Abitibi-Ouest mercredi soir, ce qui était totalement imprévu.

De nombreux pompiers d'un peu partout en Abitibi-Ouest participent à l'opération visant à sauver le village de Normétal. Photo : Radio-Canada / Jean-Marc Belzile

Toujours mercredi soir, la Municipalité de Normétal signalait que les avions-citernes continuaient d’arroser en permanence, qu’aucune perte matérielle n’était recensée et que trois brigades allaient arroser toute la nuit, derrière la 9e Avenue, pour empêcher le feu d'atteindre le village.

Une cinquantaine de pompiers d'un peu partout en Abitibi-Ouest participent à cette opération visant à sauver Normétal.

Tous les efforts investis par l'opération aérienne menée avec six avions, dont deux ou trois des États-Unis, semblaient avoir fonctionné au moment d’écrire ces lignes, alors que les infrastructures n’avaient pas été touchées par le feu.