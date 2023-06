Edmonton rend hommage aux 156 personnes itinérantes décédées l’année dernière

La Coalition sur le logement et l'itinérance d'Edmonton (ECOHH) a rendu hommage, mercredi, aux 156 personnes sans-abri décédées en 2022. La cérémonie a eu lieu devant le mémorial pour les personnes sans-abri de la capitale albertaine.

Des prières, un chant traditionnel autochtone et des discours d'espoir et de résilience; c'est de cette façon que des habitants d'Edmonton ont rendu hommage aux personnes sans-abri décédées l'année dernière.

« Aujourd'hui [...] nous sommes ici pour rendre hommage aux 156 personnes qui, en 2022, sont décédées parce qu'elles avaient été sans-abri à un moment donné de leur vie », souligne Susan Watson, présidente du comité qui s'occupe du mémorial destiné aux personnes décédées en situation d'itinérance.

En 2021, ce sont 222 personnes itinérantes qui étaient mortes.

La cérémonie a été organisée par la Coalition sur le logement et l'itinérance. « Nous tenons cette cérémonie chaque année et nous invitons les citoyens d'Edmonton à se réunir et à partager le chagrin de ces vies perdues », explique pour sa part Jim Garnett, porte-parole de cet organisme. Selon lui, l'itinérance met des vies en danger.

« Les itinérants vivent dans des conditions insalubres, ils vivent beaucoup de stress psychologique, ils sont exposés à la violence et à différents problèmes de santé. » — Une citation de Jim Garnett, porte-parole, Coalition sur le logement et l'itinérance

Susan Watson, présidente du comité qui s'occupe du mémorial destiné aux personnes décédées en situation d'itinérance à Edmonton. Photo : Radio-Canada

Susan Watson souligne que les personnes itinérantes ont besoin de plus d'aide, que ce soit en matière de logement, en matière de services de santé mentale, ou en matière de services d'aide aux dépendances.

« Je pense que nous avons besoin de beaucoup plus de logements appropriés pour les gens [...] et des logements de soutien permanents pour certaines personnes, des logements à des prix appropriés pour que les gens puissent se loger. Je pense simplement que dans cette société, il n'y a pas d'excuse à cela. » — Une citation de Susan Watson, présidente, comité qui s'occupe du mémorial des personnes sans-abri décédées

À la fin de la cérémonie, des fleurs ont été déposées sur le monument en mémoire des personnes sans-abri décédées.

Avec les informations d'Athéna Couture