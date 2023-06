Chefs en plein air : gastronomie et philanthropie à l’honneur pour Francofonds

Au menu, crêpes au jambon et fromage cottage sur galette faite de sarrasin manitobain et des rillettes de sardines par la crêperie Ker Breizh, des gyozas au bison du chef Luc Jean et du cuisinier Yen Phan ou encore des bouts de côtes de bison fumées au bleuet par le chef Steven Watson de Marion Street Eatery.

Copropriétaire de Farm Dog à Sainte-Anne, Luc Trudeau, a offert des hot-dogs à la saucisse faite de cochon Ossabaw, garni d'oignons frits.

Ses sauces font la différence , dit-il, avec option de rémoulade, de ketchup à la fois sucré et salé ou encore d'une moutarde au miel.

C'est important pour notre entreprise de soutenir la culture de la francophonie et les métis. On est vraiment fier de partager les recettes, les produits locaux et la culture de la francophonie , dit-il.

Luc Trudeau est co-propriétaire de l'entreprise Farm Dog, qui fait des hot-dogs à partir de viande fumée que la compagnie produit. Photo : Radio-Canada / Simon Deschamps

Selon la page web de l'événement, Chefs en plein air est un événement caritatif organisé par Francofonds.

Parmi les participants de la soirée se trouvait Michel Boucher qui se dit fier de contribuer à l'essor de la francophonie.

Francofonds est un moteur pour la francophonie manitobaine, pour aider des organismes qui éprouvent des difficultés à obtenir du soutien financier , lance-t-il.

Pour sa part, Rodrigo Godinez était heureux d'appuyer la communauté francophone, une communauté importante pour le Manitoba , selon lui.

De l'argent pour moderniser Francofonds

L'événement Chefs en plein air était le premier dirigé par la nouvelle directrice générale de l'organisme Francofonds, Nathalie Kleinschmit.

Je suis déjà allée à Chefs en plein air comme agente d'artiste et après comme invitée. C'est un événement que je connaissais déjà de l'extérieur et maintenant je le connais mieux de l'intérieur ,souligne-t-elle. C'est de réunir des personnes avec l'objectif de récolter des fonds avec un esprit de célébration.

Nathalie Kleinschmit, directrice générale de Francofonds Photo : Radio-Canada / Simon Deschamps

Pour assister à la soirée, les participants devaient se procurer un billet au coût de 175 $.

Nathalie Kleinschmit aimerait consacrer les efforts et les fonds récoltés à la modernisation du travail de Francofonds.

On a vu que la technologie a fait des bonds pendant la pandémie. Il y a tellement de nouveaux systèmes qui permettent de travailler plus vite et plus efficacement. Ce sont des projets qui sont chers à l'investissement, mais qui permettraient de gérer des subventions plus rapidement et de communiquer avec des personnes plus facilement , précise-t-elle.

Au cours de la soirée, un hommage a été rendu à son l'ancienne directrice générale de Francofonds, Madeleine Arbez, qui annonçait son départ de l'organisme en janvier dernier.

Avec des informations de Mohammed-Amin Kehel