Des élans de solidarité qui font chaud au cœur pour des évacués de Chibougamau

Ces possibilités venaient s'ajouter à la capacité d'hébergement du Centre sportif Benoît-Lévesque.

Sur Internet, de nombreux résidents se sont offerts pour accueillir des évacués dans leur maison, dans leur chalet ou sur une partie de leur terrain pour des véhicules motorisés.

C’est notamment le cas de Tony Girard, un citoyen de Roberval, qui a ouvert sa porte à une petite famille.

Le réfrigérateur en bas, on leur a dit : "Servez-vous". Ils sont allés se faire une petite épicerie et s'ils ont besoin de quelque chose, qu'ils nous le demandent, on va les aider, ça va nous faire grandement plaisir. Si ça nous arrivait, on serait content d'avoir de l'aide aussi , a-t-il mentionné.

La famille demeure au sous-sol entièrement aménagé de la résidence de Tony Girard. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Cette aide est grandement appréciée par Hugo Tremblay, sa conjointe Kelly Morin et leur fils Jacob, qui ont dû être évacués de Chibougamau mardi soir.

Sérieusement, c'est un vrai souffle au cœur, la pression descend d'un coup et on se dit qu'au moins on va être en sécurité. [...] On est allés directement à l'aréna, la Croix-Rouge nous a pris en main. Ça a pris cinq minutes, on avait un domicile­. On a un beau loyer pour notre petite famille et nos chiens aussi , s’est réjoui Hugo Tremblay.

Des portes grandes ouvertes

Nathalie Bellerose et ses enfants, une famille d'évacués de Chibougamau, pourront quant à eux trouver refuge chez des citoyens qui leurs ouvrent leurs portes mercredi soir. Les gens m’ont vraiment accueillie avec amour , a-t-elle mentionné avec soulagement.

J’ai ce qui a de plus précieux avec moi, mes enfants se réconforte la mère de famille qui est tout de même préoccupée par le sort de sa résidence.

Lorsque la police cognait aux portes, c’est sa fille qui a rédigé l’avis d’évacuation et qui l’a collé sur la fenêtre dans l’espoir de revenir rapidement. Elle a ajouté que l’évacuation a été difficile et qu’elle a eu très peur que sa maison brûle.

Mardi soir, ce sont 7300 citoyens de Chibougamau et 800 citoyens d’Oujé-Bougoumou qui ont dû être évacués.

Ils devront attendre au minimum jusqu'à samedi.

Avec les informations de Priscilla Plamondon Lalancette et Laurie Gobeil