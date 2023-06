Accusé de plusieurs viols, Robert Mantha demande à être libéré sous caution

L’Albertain de 59 ans est accusé de multiples agressions sexuelles sur des travailleuses du sexe de Calgary entre 2020 et 2023. Les victimes présumées ont été droguées, et dans certains cas enlevées, puis agressées sexuellement.

En avril, à la suite d'une perquisition de 5 jours dans une propriété louée par Richard Robert Mantha dans le comté de Rocky View, à l'est de Calgary, plus d'une douzaine de chefs d'accusation ont été annoncés. Il s'agit notamment d'agressions sexuelles avec une arme à feu et d'agressions sexuelles avec un couteau, d'enlèvement, de séquestration et d'administration de substances nocives.

Les détails de l'audience de libération sous caution de mercredi sont protégés par une interdiction de publication.

La procureure Rose Greenwood s'est opposée à la mise en liberté sous caution de Richard Robert Mantha. L'avocate de la défense, Kim Arial, aura l'occasion de plaider en faveur de la libération de son client dans le courant du mois.

Aucune des accusations n'a été prouvée en cour à ce jour.

Mandats d'arrêt

Le quinquagénaire a d'abord fait face à des accusations d'agressions sexuelles liées à une allégation selon laquelle il aurait violenté une travailleuse du sexe l'été dernier. Il s'agissait d'une enquête de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) de Strathmore.

L'affaire suivait son cours devant la justice, mais en mars, Richard Robert Mantha n'a pas comparu devant le tribunal et des mandats d'arrêt ont été délivrés contre lui.

À peu près au même moment, le service de police de Calgary enquêtait sur lui pour des faits liés à d'autres travailleuses du sexe. La GRC et la police de Calgary ont travaillé ensemble et ont finalement déposé de nouvelles accusations concernant la femme qu'il aurait violentée à l'été 2022 ainsi que d'autres infractions impliquant deux autres victimes présumées.

Après la publication d'un communiqué de presse, deux autres femmes se sont manifestées. Une autre série d'accusations a été portée. La police municipale affirme avoir mis à disposition des soutiens et des ressources pour les femmes qui se sont manifestées auprès de la police.