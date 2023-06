Feux de forêt : une centaine de pompiers français attendus à la base de Roberval

C’est ce qu’a indiqué la porte-parole de la SOPFEU Josée Poitras mercredi lors d’une entrevue au Téléjournal Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Par ailleurs, plus de 300 pompiers supplémentaires ont été formés par la SOPFEU dans les derniers jours. Ceux-ci intégreront les différentes équipes de pompiers forestiers au Québec. Mercredi soir, ce sont 137 feux de forêt qui étaient toujours en activité au Québec, selon le site web de la SOPFEU .

Josée Poitras, agente à la prévention et aux communications à la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) Photo : Radio-Canada / Priscilla Plamondon Lalancette

Pas de pluie prévue dans le Nord-du-Québec

L’absence de prévision de précipitations inquiète la SOPFEU .

Il pleuvait un peu au Saguenay. Il pleuvait un peu à Roberval, mais il a plu seulement autour de la plaine et autour du Saguenay. Et dans le secteur de la Chute-des-Passes, il n’y a pas d'eau qui est tombée, donc les gens nous posaient la question, si on peut retourner en forêt, c'est non, d'une part parce que c'est toujours un temps sec , a expliqué Josée Poitras.

La pluie qui est tombée dans les dernières heures a toutefois permis de diminuer le risque d’incendie au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ainsi, la SOPFEU pourra concentrer ses efforts dans le secteur de Chibougamau, qui n’a pas reçu de pluie depuis plusieurs jours.

Le ciel enfumé à Chibougamau vers 20h50, le 6 juin 2023. Photo : Facebook / Jonathan le Prof

Ça va nous permettre d'intégrer nos équipes qui vont entrer en supplément dès demain [jeudi] et au cours de la fin de semaine. On va pouvoir aller contenir certains incendies. [...] C'était une propagation très importante, c'est du combustible qui est très sec, du résineux. Alors aujourd'hui, on a travaillé quand même au niveau des avions-citernes. Il y a eu des opérations pour tenter de bien baisser l’intensité , a indiqué Josée Poitras.

En plus d’avions-citernes, la SOPFEU indique avoir terminé mercredi la mise en place d’une tranchée protectrice autour de Chibougamau.

Le feu de forêt qui menace Chibougamau couvrait mercredi soir 78 000 hectares, selon Josée Poitras.

La mairesse Manon Cyr a d’ailleurs annoncé que les résidents évacués ne pourront retourner à la maison avant au moins samedi.

Quelques récalcitrants

Le conseiller municipal de Chibougamau, Jonathan Mattson, a fait valoir que l’évacuation de la Ville s’est bien déroulée dans la nuit de mardi à mercredi, malgré une poignée de récalcitrants.

Hier [mardi], il y a eu des récalcitrants, environ une centaine, qui restaient à évacuer ce matin. Je sais qu'il y en a au moins presque une vingtaine qui ont été évacués dans le courant de la journée. Sur 7500 personnes, c'est surtout très peu. [L’évacuation] s'est faite relativement dans le calme. Je n’ai pas vu de débordement, je n'ai pas vu de klaxon, je n’ai pas vu de gens être agressifs , a-t-il mentionné en entrevue au Téléjournal Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Jonathan Mattson est conseiller municipal à Chibougamau. Photo : Radio-Canada

La Sûreté du Québec est d’ailleurs bien présente à Chibougamau afin de s’assurer qu’il n’y ait aucune introduction par effraction. Une dizaine de policiers sont sur place.

« Ils sillonnent les rues, donc c'est très sécuritaire. Présentement, on veut s'assurer qu'il n'y ait pas d'introduction par effraction ou d'autres méfaits. » — Une citation de Hugues Beaulieu, porte-parole de la Sûreté du Québec.

Avec les informations de Mélanie Patry et de Priscilla Plamondon Lalancette